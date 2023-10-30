Пн, 30.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Видео ⟩ Болельщики атаковали автобус противников, главный тренер команды с сильными порезами отправлен в больницу

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Автобус лионского клуба.
Автобус лионского клуба. Фото: X @directinfos9

«Марсель» и «Лион» должны были встретиться в рамках французской Премьер-лиги в воскресенье вечером, но матч был отменен после того, как болельщики хозяев поля напали на автобус команды «Лион», направлявшийся на стадион.

«Болельщики» забросали автобус команды гостей различными предметами, в том числе камнями, разбив в автобусе несколько окон.

Из-за разбитых окон травмы получили главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо, выигравший чемпионат мира со сборной Италии в 2006 году, и его помощник Рафаэле Лонго.

Травмы 45-летнего Гроссо оказались настолько серьезными, что его пришлось везти в больницу на обследование.

Хотя изначально «Лион» придерживался мнения, что они все равно хотели бы сыграть матч, после того, как серьезность травм тренеров стала очевидной, а также учитывая психическое состояние игроков, они решили не выходить на поле.

«Гроссо даже не может говорить, все его лицо в осколках, - сказал президент «Лиона» Джон Текстор. – Я крайне зол – наши игроки, тренеры, все готовились к этой игре, и болельщики тоже хотели ее увидеть. Но когда окно разбилось, в него полетели и другие предметы, прямо в глаза. Даже бутылка пива попала в голову».

Президент марсельского клуба Пабло Лонгория заявил, что такое нападение совершенно неприемлемо, и пожелал Гроссо и остальным работникам лионского клуба скорейшего выздоровления.

Что будет после отмененного матча, определят на заседании комиссии Французской футбольной федерации. Марсельский клуб заявил, что готов к любому решению.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх