Видео ⟩ Болельщики атаковали автобус противников, главный тренер команды с сильными порезами отправлен в больницу

«Болельщики» забросали автобус команды гостей различными предметами, в том числе камнями, разбив в автобусе несколько окон.

Из-за разбитых окон травмы получили главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо, выигравший чемпионат мира со сборной Италии в 2006 году, и его помощник Рафаэле Лонго.

Травмы 45-летнего Гроссо оказались настолько серьезными, что его пришлось везти в больницу на обследование.

Хотя изначально «Лион» придерживался мнения, что они все равно хотели бы сыграть матч, после того, как серьезность травм тренеров стала очевидной, а также учитывая психическое состояние игроков, они решили не выходить на поле.

«Гроссо даже не может говорить, все его лицо в осколках, - сказал президент «Лиона» Джон Текстор. – Я крайне зол – наши игроки, тренеры, все готовились к этой игре, и болельщики тоже хотели ее увидеть. Но когда окно разбилось, в него полетели и другие предметы, прямо в глаза. Даже бутылка пива попала в голову».

🚨🇫🇷⚽ ALERTE : Un des bus des joueurs de l'#OL a été attaqué par des personnes à #Marseille alors qu'il se rendait au Vélodrome pour le match. L'entraîneur Fabio #Grosso a été blessé. #OMOL pic.twitter.com/iei3hwtnDj — Direct infos (@directinfos9) October 29, 2023

Президент марсельского клуба Пабло Лонгория заявил, что такое нападение совершенно неприемлемо, и пожелал Гроссо и остальным работникам лионского клуба скорейшего выздоровления.