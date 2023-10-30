Евросоюз еще месяц был уверен, что не замерзет до весны, несмотря на газовую агрессию Кремля. Но за этот месяц произошли два события, которые снова поставили Европу на грань энергетического кризиса.
Фактор газа. Как Путин и ХАМАС угрожают Европе энергетическим кризисом этой зимой
Европа встречает уже третий отопительный сезон в условиях газовой войны с Россией, развязанной Кремлем еще до вторжения в Украину. На этот раз Евросоюз подготовился, как мог, и еще месяц назад европейцы были уверены, что не замерзнут до весны. Но за этот месяц произошли два события, которые снова поставили Европу на грань энергетического кризиса.
Во-первых, на Ближнем Востоке началась новая война. ХАМАС напал на Израиль, и конфликт в ключевом нефтегазодобывающем регионе планеты грозит перерасти в региональный, а то и в международный.
А во-вторых, на дне Балтийского моря произошла странная авария на европейском газопроводе, которая возродила призрак большой диверсии на «Северном потоке» годичной давности и поставила под сомнение безопасность инфраструктуры, от которой зависит энергообеспечение 27 стран ЕС с населением почти полмиллиарда человек.
А все было так прекрасно еще месяц назад.
Как ЕС подготовился к зиме
Российский лидер Владимир Путин начал отключать газ Европе еще летом 2021 года, а после вторжения в Украину в феврале 2022-го поставки быстро сократились до минимума.
Европа, не вводившая санкции против российского газа, напряглась и справилась с зависимостью от «Газпрома». Если до войны российский газ покрывал более 40% европейских потребностей, то теперь — менее 10%.
Для этого пришлось экономить газ, замещать российские трубопроводные поставки сжиженным газом по заоблачным ценам, субсидировать население и промышленность.
К новой зиме европейцы подготовились особенно тщательно: заполнили хранилища до невиданных 99%, ввели в строй терминалы для приема сжиженного газа, заключили мегаконтракты на его поставку на годы вперед.
Все шло хорошо, цены упали с прошлогодних пиков в два-три раза, и даже французские атомные станции вернулись к нормальной работе после несвоевременного провала выработки прошлой зимой из-за плановых и не очень профилактических работ на АЭС.
Однако даже тщательная подготовка не устранила структурные проблемы, из-за которых Европа в ближайшие годы будет уязвима для энергетического шантажа со стороны Кремля или арабских стран.
Почему Европе не гарантирована теплая зима
Во-первых, ЕС не избавился от России полностью. «Газпром» и «Новатэк» по-прежнему поставляют европейским потребителям заметные объемы как трубопроводного, так и сжиженного газа. Стабильность этих поставок под вопросом с тех пор, как Путин доказал способность перекрывать кран для достижения политических и военных целей, даже если это вредит «Газпрому» и российской экономике в целом.
Во-вторых, отказ от одного крупного поставщика трубопроводного газа по долгосрочным контрактам в лице «Газпрома» поставил ЕС в зависимость от цен на свободном спотовом рынке сжиженного газа — не менее капризном и чувствительном к неприятностям геополитического свойства.
Ничто так не напрягает рынки и не взвинчивает цены, как угроза перебоев с поставками. Ничто так не срывает поставки, как война, поскольку она угрожает инфраструктуре мирового энергетического рынка: проливам, трубопроводам, портам, добывающим платформам.
Осенью прошлого года был взорван главный российский подводный газопровод в Европу, «Северный поток». Осенью этого года случилась странная авария на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией — и цены резко выросли.
В текущую цену газа в Европе уже заложены геополитические риски, и любая эскалация лишь увеличит счет за свет и отопление этой зимой. Это уже происходит.
Газа много, спрос подавлен, но цены не снижаются. Почему?
Цены на газ в Европе сейчас в два-три раза превышают довоенные, несмотря на то, что в этом году спрос сократился более чем на 10% по сравнению с прошлым и на 17% по сравнению со средним в предвоенную пятилетку 2017-2021.
Еще год назад цены были не в три, а в десять раз выше прежних, однако их снижение с тех пиков так и не привело к восстановлению спроса, поскольку Европа переживает экономический кризис, население экономит деньги, а производство сокращается.
В то же время с поставками всё нормально — ЕС уже некуда девать газ. Европейские подземные хранилища переполнены, часть газа закачали в украинские хранилища, несмотря на войну, и теперь трейдеры уже используют суда для хранения сжиженного газа. У европейских берегов стоят на рейде два десятка газовозов в ожидании покупателей.
Однако несмотря на подавленный спрос и избыток предложения, цены растут. Виной тому война и угроза диверсий на трубопроводах в Европе, отмечают аналитики ICIS.
«Вопреки комфортному уровню поставок опасения эскалации перевешивают. Потенциально, если погода останется мягкой и не возникнет новых проблем, цены могут снизиться», — пишут они, но предупреждают, что при снижении цен у Европы появятся конкуренты за этот газ в Азии, и газовозы могут сняться с якоря у Кадиса и отправиться в Китай и Индию.
Призрак арабского эмбарго
Российский трубопроводный газ ЕС заменил сжиженным. Примерно половина импорта приходит из США, крупнейшего в мире производителя нефти и газ.
Другую половину поставляют страны, которые в конфликте между Израилем и ХАМАС напрямую или косвенно оказались по противоположную сторону баррикад от Запада - Россия, Катар, Алжир и Египет.
Египет в прошлом году поставлял сжиженный газ в ЕС, однако летом прекратил, поскольку цены в Европе упали, а в Африке было жарко и пришлось удовлетворять возросший внутренний спрос на газ. Он только было возобновил экспорт в октябре, как ХАМАС напал на Израиль, поставки газа из Израиля в Египет сократились, и Египет снова прекратил экспорт сжиженного газа.
Россия и Катар пока продолжают продавать СПГ на невероятно прибыльном европейском рынке. Одако и те, и другие дружат с группировкой ХАМАС, которую Европа считает террористами.
Возможность срыва поставок по политическим причинам нервирует рынки и поддерживает высокие цены на газ в Европе. Тем более что другие арабские страны из числа ведущих экспортеров энергоносителей прохладно относятся к Западу, а некоторые открыто враждебно - к Израилю.
В случае большого конфликта с участием, например, США и Ирана, они потенциально способны встать в позу и, несмотря на убытки, попытаться придушить западную экономику, как арабские страны ОПЕК после войны Судного дня, в 50-летнюю годовщину которой Израиль 7 октября этого года подвергся крупнейшему нападению за эти полвека.
Могут ли они снова ввести нефтегазовое эмбарго и погрузить Европу и США в кризис на десятилетия?
Все возможно, но это не в их интересах, говорят аналитики, отмечая, что и Катар, и Саудовская Аравия намного прочнее вплетены в мировую экономику, чем в дни Войны Судного дня.
«Катар, как и другие страны, заработал на отказе Европы от российского газа. Он очень заинтересован в сохранении этого рынка», — отмечает Агата Лоскот-Страчота из исследовательского центра Bruegel.
«Не исключено, что Катар готов поддерживать неопределенность, чтобы подогреть цены. Однако я не уверена, что они решатся умышленно остановить поставки», — сказала она.
Неопределенность на руку и другим поставщикам газа в ЕС.
Евросоюз получает газ по подводным газопроводам из Африки и Норвегии. Любая авария чревата дефицитом, скачком цен и новым энергетическим кризисом.
«Трубопроводы могут оказаться целью злоумышленников, если кто-то захочет повысить эти риски, спровоцировать повышение цен или просто нанести вред европейским потребителям», — говорит Лоскот-Страчота.
«Страхи по этому поводу вполне реальны после взрыва „Северного потока“ и недавнего происшествия на Balticconnector. А нестабильность и кризис на Ближнем Востоке лишь подливают масла в огонь».