Эксперт НАТО: Кремлю не выгодны беспорядки в аэропорту Махачкалы

Оценивая эту ситуацию, Янис Сартс заявил, что российское общество радикализировалось, и ситуация в дагестанском аэропорту является одним из проявлений радикализации, передает RUS TVNET.

«Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, а Дагестан - одно из мест, откуда родом многие из тех, кто погиб в Украине», – сказал Сартс, добавив, что происшествие не вызвало особого удивления.

По его словам, произошедшее было реакцией людей на конкретную ситуацию.

«Такие проявления не выгодны Кремлю, и будут попытки их подавить», – считает эксперт, допустив, что это произойдет «единственным известным им способом – силовым», поскольку, хотя Кремлю или центральной власти ничего не угрожало, по логике авторитарной системы этого допустить нельзя, поскольку риски того, как далеко это зайдет, непредсказуемы.

Напомним, что в аэропорт Махачкалы вечером 29 октября прорвалась толпа местных жителей. Причиной прорыва стал прилет рейса Red Wings из Тель-Авива.

Telegram-каналы распространяли видео, на которых несколько сотен людей пытались пробиться в аэропорт, некоторые из них спорили с сотрудниками полиции. Кто-то держал в руках плакаты.

Ранее в Telegram начали распространяться сообщения о том, что в Дагестан прилетел «прямой рейс с Израиля», звучали призывы прийти в аэропорт и не допустить посадки самолета.