Война в Украине затягивается и это негативно сказывается на перспективах международной помощи для ВСУ. Новое правительство Словакии заявило, что прекращает военную помощь Киеву, этому вторит премьер Венгрии Виктор Орбан. Последние транши финансовой и военной помощи от США также вызывают тревожность. Однако война продолжается и очевидно, что без международной поддержки Украине не обойтись. В хитросплетениях волонтерской работы и поставок оружия на фронты ведущий «Украинской студии» Rus.Postimees поговорил с главой волонтерской группы из Белой Церкви Юрием Москаленко.
Глава волонтерского центра в Украине: финансовая помощь сократилась в разы, но мы продолжаем бороться, у нас просто нет иного выбора
Лидеры Словакии и Венгрии заявляют о намерении полностью свернуть военное сотрудничество с Украиной. Вместе с этим падает поддержка Украины и от частных донаторов, не в последнюю очередь и по вине самой Украины.
- Юрий, скажите, насколько упали донаты и как это сказалось на вашей работе?
- Ситуация складывается таким образом, что война затянулась намного дольше, чем прогнозировали разного рода военные эксперты. Выводы, которые делались, не оправдались. Мы продолжаем воевать и люди изрядно подустали, как это ни страшно звучит. Жизнь продолжается, людям надо заниматься бизнесом, люди вкладывали в волонтерство и душу, и средства. Большинство в самом начале это делало, и на сегодня еще многие люди продолжают помогать фронту. Кроме того, смею предположить, что коррупционные скандалы в Украине не прибавляют людям уверенности в завтрашнем дне.
Я думаю, что та же причина у наших зарубежных друзей, которые ведь живут не в закрытом пространстве. Они читают, видят, что происходит. Кроме того, истории с чиновниками, которые ныне в отставке, тоже людям не прибавляют оптимизма. Поэтому я думаю, что как на уровне просто граждан других стран, так и на уровне правительств зарубежных государств не может все это проходить бесследно.
Кстати говоря, Эстония, насколько я знаю, в измерении по соотношению к ВВП одна из первых стран по помощи Украине, и за это отдельное спасибо.
- Да, это правда, и даже невзирая на многие коррупционные скандалы правительство Эстонии все еще продолжает помогать Украине. Кроме того, обычные граждане Эстонии также учавствуют в помощи Украине, но они уже более детально изучают пункт назначения, куда эти деньги пойдут. А вот если смотреть в процентной составляющей, то насколько сократилась финансовая помощь вашему фонду за последние полгода?
- Лично у нас она сократилась в разы. Мы с пониманием к этому относимся, но наша волонтерская группа тем и отличалась от других волонтерских организаций, что мы состоим в основном из предпринимателей и руководителей предприятий, поэтому и бюджет нашей волонтерской группы, по крайней мере, за период вот этой большой войны, он где-то на 50%, а иногда и на 70% складывался из собственных поступлений. То есть, это деньги нашего коллектива, остальное - донаты. Но сами донаты сократились, судя по нашим закупкам. Наша, собственная часть денег, она увеличивается, что говорит о том, что поступления, конечно, уменьшаются, причем в разы.
- Знаю, что в данный момент вы сильно сосредоточились на производстве вот этих ФПВ-дронов, ударных беспилотников-камикадзе, несущих на борту заряд взрывчатки, способный подорвать легкую бронетехнику и живую силу противника. Насколько правильное вы выбрали направление, как вы считаете?
- Ну, собственно, сама наша работа говорит за себя, говорит, что направление правильное. Потому что на сегодня у нас идут предзаказы на наши дроны. Они поступают на фронт абсолютно бесплатно. И мне иногда кажется, что мы единственная волонтерская группа, которая производит не на коммерческой основе эти дроны, и результаты по фронту говорят о том, что это направление было правильно выбрано изначально. Нам нужно было каким-то образом заменить массовый боеприпас (120-мм мину). Вот, была такая позиция, мы занялись производством. Запросы с фронта на увеличение количества этих дронов.
- Вообще, удивительно, как развиваются технологии войны. На наших глазах мы видим, что танк уже не является чем-то важным, человек снова номер один на поле боя.
- Вообще эта большая война - война технологий. Сейчас все, кто будут наиболее непредсказуемы технологически, они будут выигрывать. Поэтому дроны - это не новая тема. Она еще с самого 2014 года у нас присутствует. Эта тема у нас периодически муссировалась, обсуждалась. Государство никаким образом практически не реагировало на это, потрачено большое количество времени впустую. Но именно с наступлением большой войны дроны показали свою потрясающую эффективность. Все-таки один дрон стоимостью 500 долларов уничтожает технику стоимостью в 500 000 долларов, а иногда и до нескольких миллионов, если мы говорим о танках, например. Впервые танки стали уязвимы.
Например, на угледарском направлении и еще на некоторых других именно благодаря таким дронам образовались такие демилитаризованные зоны, куда враг не может зайти никакой бронированной техникой на расстояние 10-15 километров, в зоне действия дронов-камикадзе. Пока что на данном этапе в этой теме мы опережаем Россию качественно.
- Мне сразу вспоминаются события в Авдеевке, где благодаря дронам-камикадзе Россия уже практически не выводит технику на поле боя.
- Да, абсолютно. В зонах использования дронов-камикадзе образовались такие демилитаризованные зоны. Единственное, что сейчас спасает врага, это авиабомбы и дальняя артиллерия. Если где-то Россия и продвигается по фронту, то только благодаря вот этим двум ресурсам. Во всех остальных местах наши бойцы проявляют фантастический профессионализм, сдерживая врага минимальными средствами.
- А ведь я помню еще те дни, когда перед полномасштабным вторжением люди смеялись над танками, обвешанными сетками. Сейчас многим уже не смешно. Даже ХАМАС использовал эту тактику, подбив израильский танк «Меркава». Боевики переняли украинскую стратегию?
- Когда я наблюдал за всем, что происходит в Израиле, то увидел, что они просто учатся на нас. В данном случае Украина показывает, как вести современную войну.
- Знаю, что для производства дронов-камикадзе вы привлекаете профессиональных инженеров, которых вы даже каким-то образом извлекаете из армии, если они были мобилизованы. Каким образом вам это удается?
- На самом деле, тяжело. Очень тяжело достучаться до командиров подразделений, которым и так людей не хватает. Но мы пытаемся находить какие-то слова мотивации, что нам нужны инженеры, что им не место в окопе. Я понимаю, что там тоже нужны люди, но эта война забрала тысячи людей, которые могли бы улучшать ситуацию на фронте не с автоматом в руках, а занимаясь своей прямой работой по специальности. Это инженеры-электронщики, системотехники, даже профессиональные паяльщики, которые могут сутками паять, выполнять вот эту монотонную работу, их тоже дефицит.
И когда мы с таким предложением выходим на командиров воинских частей, то иногда мы находим понимание, но по большей части нам очень тяжело пробивать эту стену. Иногда приходится залезать через голову выше, и тогда мы этого бойца забираем. Он продолжает получать минимальную зарплату ВСУ, но они делают при этом просто колоссальную работу.
- Я заметил, что это уже поняли и в России. Шойгу на одном из совещаний привлек внимание к этой проблеме.
- К сожалению, враг учится лучше, чем мы. Да и раньше, например, в вопросах фортификации они всегда были на голову выше нас, еще с 2014 года. Нам всегда было чему поучиться у них в плане строительства фортификации и укреплений. Да, они воюют по каким-то старым лекалам, но в плане технологий они очень быстро учатся у нас.
- Мне кажется, если бы подобные укрепления были построены вокруг Бахмута, то он не был бы взят до сих пор.
- Что касается Бахмута, то я был и остаюсь сторонником того, что нужно было сберечь колоссальное количество людей и все-таки отойти.
Но беда в том, что за девять месяцев обороны Бахмута наши так и не построили никаких укрепсооружений. Это просто просчет колоссальный военного руководства. С Авдеевкой сейчас дела обстоят немного по-другому. Потому что почти десять лет войны Бахмут не был в военной зоне, они были от фронта на расстоянии в 50 километров. Никто и предположить не мог, что линия фронта сдвинется к Бахмуту.
В Авдеевке все обстоит иначе. Все эти годы по территории этого города шла линия фронта. Мне кажется, россияне там пытаются атаковать, чтобы оттянуть наши силы с других направлений. Я понимаю, что это выглядит немного страшновато, вот такая ситуация полуокружения, но на самом деле такая ситуация была почти всегда, просто никто не обращал на это внимание.
- Вернемся к волонтерству. Какие потребности сейчас у ВСУ?
- Некоторые потребности я не могу сказать, из-за секретности. Из того, что делают волонтеры, это по-прежнему остаются средства защиты от дронов. Особенно, это касается дронов «Ланцет», от которых у нас по сути нет никакого способа защититься. Сейчас нет проблем с питанием, с обмундированием, экипировкой. Однако нам нужны дроны, их нужны тысячи. Все еще необходимо большое количество транспорта, средства связи.
Но в этом нет никакого секрета, что нам нужны ракеты, боеприпасы натовского калибра и не только. Нам по-прежнему нужна помощь, и я надеюсь, что нас никто не оставит один на один с врагом.
- Юрий, почему дроны-камикадзе стали массово использовать против живой силы? Раньше помню их использовали в основном против техники.
- Парк дронов увеличился, но на каком-то этапе русских на передовой стало такое количество, что тяжело было этим не воспользоваться. Все заключалось лишь в использовании типа боеприпаса. Потому что для того, чтобы поражать максимальное количество живой силы, нужен другой боеприпас, чем для бронетехники.
Стали заходить пешком, большими группами. У меня до сих пор в ушах фраза одного бойца, который сказал: «Я никогда не думал, что увижу кино наяву». То есть, как в советском кино, когда первый ряд идет, их выкашивает украинский пулемет, а по их трупам идет второй ряд.
Но я вообще за любые средства, которые максимально истребят врага на фронте, уберегут жизни наших бойцов и сократят дистанцию до победы.
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