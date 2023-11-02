Глава волонтерского центра в Украине: финансовая помощь сократилась в разы, но мы продолжаем бороться, у нас просто нет иного выбора

- Я заметил, что это уже поняли и в России. Шойгу на одном из совещаний привлек внимание к этой проблеме.

- К сожалению, враг учится лучше, чем мы. Да и раньше, например, в вопросах фортификации они всегда были на голову выше нас, еще с 2014 года. Нам всегда было чему поучиться у них в плане строительства фортификации и укреплений. Да, они воюют по каким-то старым лекалам, но в плане технологий они очень быстро учатся у нас.

- Мне кажется, если бы подобные укрепления были построены вокруг Бахмута, то он не был бы взят до сих пор.

- Что касается Бахмута, то я был и остаюсь сторонником того, что нужно было сберечь колоссальное количество людей и все-таки отойти.

Но беда в том, что за девять месяцев обороны Бахмута наши так и не построили никаких укрепсооружений. Это просто просчет колоссальный военного руководства. С Авдеевкой сейчас дела обстоят немного по-другому. Потому что почти десять лет войны Бахмут не был в военной зоне, они были от фронта на расстоянии в 50 километров. Никто и предположить не мог, что линия фронта сдвинется к Бахмуту.