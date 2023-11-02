Война в Украине затягивается, и это негативно сказывается на перспективах международной помощи ВСУ. Новое правительство Словакии заявило, что прекращает военную помощь Киеву, ему вторит премьер Венгрии Виктор Орбан. Последние транши финансовой и военной помощи от США также вызывают тревогу. Однако война продолжается и очевидно, что без международной поддержки Украине не обойтись. В хитросплетениях волонтерской работы и поставок оружия на фронт ведущий «Украинской студии» Rus.Postimees поговорил с главой волонтерской группы из Белой Церкви Юрием Москаленко.
Глава волонтерского центра в Украине: финансовая помощь значительно сократилась, но мы продолжаем бороться, у нас просто нет выбора
Лидеры Словакии и Венгрии заявляют о намерении полностью свернуть военное сотрудничество с Украиной. Вместе с этим падает поддержка Украины и от частных донаторов, не в последнюю очередь и по вине самой Украины.
- Юрий, скажите, насколько упали донаты и как это сказалось на вашей работе?
- Ситуация складывается таким образом, что война затянулась намного дольше, чем прогнозировали разного рода военные эксперты. Выводы, которые делались, были ошибочными. Мы продолжаем воевать, и люди изрядно подустали, как это ни страшно звучит. Жизнь продолжается, людям надо заниматься бизнесом, они вкладывали в волонтерство и душу, и средства. Большинство в самом начале это делало, и на сегодня многие еще продолжают помогать фронту, но, смею предположить, коррупционные скандалы в Украине не прибавляют им уверенности в завтрашнем дне.
Я думаю, что та же причина у наших зарубежных друзей, которые живут не в вакууме. Они читают, видят, что происходит. Кроме того, истории с чиновниками, которые ныне в отставке, тоже не прибавляют оптимизма. Поэтому я думаю, что как на уровне просто граждан других стран, так и на уровне правительств зарубежных государств не может все это проходить бесследно.
Кстати говоря, Эстония, насколько я знаю, в измерении по соотношению к ВВП одна из первых стран по помощи Украине, и за это отдельное спасибо.
- Да, это правда, и даже невзирая на многие коррупционные скандалы правительство Эстонии все еще продолжает помогать Украине. Кроме того, обычные граждане Эстонии тоже участвуют в помощи Украине, но они уже более детально изучают пункт назначения, куда эти деньги пойдут. А вот если смотреть в процентах, то насколько сократилась финансовая помощь вашему фонду за последние полгода?
- Лично у нас она сократилась в несколько раз. Мы с пониманием к этому относимся, но наша волонтерская группа тем и отличалась от других волонтерских организаций, что мы состоим в основном из предпринимателей и руководителей предприятий, поэтому и бюджет нашей группы, по крайней мере, за период этой большой войны, где-то на 50%, а иногда и на 70% складывался из собственных поступлений. То есть, это деньги нашего коллектива, остальное - донаты. Но сами донаты сократились, судя по нашим закупкам. А наша собственная часть денег увеличивается, что говорит о том, что поступления, конечно, уменьшаются, причем значительно.
- Знаю, что в данный момент вы сильно сосредоточились на производстве вот этих ФПВ-дронов, ударных беспилотников-камикадзе, несущих на борту заряд взрывчатки, способный подорвать легкую бронетехнику и живую силу противника. Насколько правильное вы выбрали направление, как вы считаете?
- Ну, собственно, сама наша работа говорит за себя, что направление правильное. Потому что на сегодня у нас идут предзаказы на наши дроны. Они поступают на фронт абсолютно бесплатно. И мне иногда кажется, что мы - единственная волонтерская группа, которая производит не на коммерческой основе эти дроны, и результаты по фронту говорят о том, что это направление было правильно выбрано изначально. Нам нужно было каким-то образом заменить массовый боеприпас (120-мм мину - прим.ред.). Вот, была такая позиция, мы занялись производством. Есть запросы с фронта на увеличение количества этих дронов.
- Вообще удивительно, как развиваются технологии войны. На наших глазах танк перестал быть чем-то важным, человек снова номер один на поле боя.
- Вообще эта большая война - война технологий. Сейчас будут выигрывать те, кто наиболее непредсказуем технологически. Поэтому дроны - не новая тема. Она еще с 2014 года у нас присутствует. Эта тема периодически муссировалась, обсуждалась. Государство никаким образом практически не реагировало на это, потрачено много времени впустую. Но именно с наступлением большой войны дроны показали свою потрясающую эффективность. Все-таки один дрон стоимостью 500 долларов уничтожает технику стоимостью в 500 000 долларов, а иногда и до нескольких миллионов, если мы говорим о танках, например. Впервые танки стали уязвимыми.
Например, на угледарском направлении и еще на некоторых других именно благодаря таким дронам образовались демилитаризованные зоны, куда враг не может зайти никакой бронированной техникой на расстояние 10-15 километров, в зоне действия дронов-камикадзе. Пока что на данном этапе в этом вопросе мы опережаем Россию качественно.
- Мне сразу вспоминаются события в Авдеевке, где благодаря дронам-камикадзе Россия уже практически не выводит технику на поле боя.
- Да, именно. В зонах использования дронов-камикадзе образовались такие демилитаризованные зоны. Единственное, что сейчас спасает врага, это авиабомбы и дальняя артиллерия. Если где-то Россия и продвигается по фронту, то только благодаря этим двум ресурсам. Во всех остальных местах наши бойцы проявляют фантастический профессионализм, сдерживая врага минимальными средствами.
- А ведь я помню еще те дни, когда перед полномасштабным вторжением люди смеялись над танками, обвешанными сетками. Сейчас многим уже не смешно. Даже ХАМАС использовал эту тактику, подбив израильский танк «Меркава». Боевики переняли украинскую стратегию?
- Когда я наблюдал за всем, что происходит в Израиле, то увидел, что они просто учатся на нас. В данном случае Украина показывает, как вести современную войну.
- Знаю, что для производства дронов-камикадзе вы привлекаете профессиональных инженеров, которых вы даже каким-то образом извлекаете из армии, если они были мобилизованы. Каким образом вам это удается?
- На самом деле с трудом удается. Очень тяжело достучаться до командиров подразделений, которым и так людей не хватает. Но мы пытаемся находить какие-то слова мотивации, что нам нужны инженеры, что им не место в окопе. Я понимаю, что там тоже нужны люди, но эта война забрала тысячи людей, которые могли бы улучшать ситуацию на фронте не с автоматом в руках, а занимаясь своей прямой работой по специальности. Это инженеры-электронщики, системотехники, даже профессиональные паяльщики, которые могут сутками паять, выполнять эту монотонную работу - они тоже в дефиците.
И когда мы с таким предложением выходим на командиров воинских частей, то иногда мы находим понимание, но по большей части нам очень тяжело пробивать эту стену. Иногда приходится действовать через чью-то голову, обращаться выше, и тогда мы этого бойца забираем. Он продолжает получать минимальную зарплату ВСУ, но делает при этом просто колоссальную работу.
- Я заметил, что это уже поняли и в России. Шойгу на одном из совещаний привлек внимание к этой проблеме.
- К сожалению, враг учится лучше, чем мы. Да и раньше, например, в вопросах фортификации они всегда были на голову выше нас, еще с 2014 года. Нам всегда было чему поучиться у них в плане строительства фортификационных укреплений. Да, они воюют по каким-то старым лекалам, но в плане технологий они очень быстро учатся у нас.
- Мне кажется, если бы подобные укрепления были построены вокруг Бахмута, то он не был бы взят до сих пор.
- Что касается Бахмута, то я был и остаюсь сторонником того, что нужно было сберечь колоссальное количество людей и все-таки отойти.
Но беда в том, что за девять месяцев обороны Бахмута наши так и не построили никаких укрепсооружений. Это просто колоссальный просчет военного руководства. С Авдеевкой сейчас дела обстоят немного по-другому. Потому что почти десять лет войны Бахмут не был в военной зоне, они были от фронта на расстоянии в 50 километров. Никто и предположить не мог, что линия фронта сдвинется к Бахмуту.
В Авдеевке все обстоит иначе. Все эти годы по территории этого города шла линия фронта. Мне кажется, россияне там пытаются атаковать, чтобы оттянуть наши силы с других направлений. Я понимаю, что это выглядит немного страшновато, вот такая ситуация полуокружения, но на самом деле такая ситуация была почти всегда, просто никто не обращал на это внимание.
- Вернемся к волонтерству. Какие потребности сейчас у ВСУ?
- О некоторых потребностях я не могу сказать, это тайна. Из того, что делают волонтеры, по-прежнему остаются средства защиты от дронов. Особенно это касается дронов «Ланцет», от которых у нас по сути нет никакого способа защититься. Сейчас нет проблем с питанием, с обмундированием, экипировкой. Однако нам нужны дроны, их нужны тысячи. Все еще необходимо большое количество транспорта, средства связи.
И нет никакого секрета, что нам нужны ракеты, боеприпасы натовского калибра и не только. Нам по-прежнему нужна помощь, и я надеюсь, что нас никто не оставит один на один с врагом.
- Юрий, почему дроны-камикадзе стали массово использовать против живой силы? Раньше, помню, их использовали в основном против техники.
- Парк дронов увеличился, но на каком-то этапе русских на передовой стало такое количество, что трудно было этим не воспользоваться. Все заключалось лишь в использовании типа боеприпаса. Потому что для того, чтобы поражать максимальное количество живой силы, нужен не такой боеприпас, как для бронетехники.
Стали заходить пешком, большими группами. У меня до сих пор в ушах фраза одного бойца, который сказал: «Я никогда не думал, что увижу кино наяву». То есть, как в советском кино, когда первый ряд идет, их выкашивает украинский пулемет, а по их трупам идет второй ряд.
Но я вообще за любые средства, которые максимально истребят врага на фронте, уберегут жизни наших бойцов и сократят дистанцию до победы.
Смотрите в записи полную версию беседы!