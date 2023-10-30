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Кризис за кризисом: ранее успешная компания подала заявление о банкротстве

rus.postimees.ee
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Фуры. Иллюстративный снимок.
Фуры. Иллюстративный снимок. Фото: Arvet Mägi / Virumaa Teataja.

Коронавирус, энергетический кризис, война и проблемы с доступностью рабочей силы стали четырьмя гвоздями для гроба компании Sixstar, пишет dv.ee.

Ранее предприятие неоднократно попадало в топ самых успешных компаний автотранспортного сектора по версии Äripäev.

Международная транспортная компания Sixstar с 40 сотрудниками, на пике своего успеха показывавшая оборот более чем в четыре миллиона евро, подала заявление о банкротстве.

По данным Инфобанка Äripäev, компания задолжала Налогово-таможенному департаменту 124 000 евро, и глава предприятия Рауль Мялк подтвердил, что на сегодняшний день деятельность компании полностью прекращена.

В результате банкротства под сокращения попали как офисные работники, так и водители.

Читайте подробнее на dv.ee.

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