Кризис за кризисом: ранее успешная компания подала заявление о банкротстве

Ранее предприятие неоднократно попадало в топ самых успешных компаний автотранспортного сектора по версии Äripäev.

Международная транспортная компания Sixstar с 40 сотрудниками, на пике своего успеха показывавшая оборот более чем в четыре миллиона евро, подала заявление о банкротстве.

По данным Инфобанка Äripäev, компания задолжала Налогово-таможенному департаменту 124 000 евро, и глава предприятия Рауль Мялк подтвердил, что на сегодняшний день деятельность компании полностью прекращена.

В результате банкротства под сокращения попали как офисные работники, так и водители.