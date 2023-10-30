ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Бунт в Дагестане может вылиться в очень серьезную угрозу для российского руководства

Мировые СМИ очень активно цитируют президента Ирана Эбрахима Раиси, который заявил, что Израиль перешел красную линию и поэтому Иран будет продолжать принимать все необходимые контрмеры. Остается немного неясным, почему эта цитата показалась мировой прессе обладающей важной новостной ценностью.

Начать стоит с того, что за всеми атаками ХАМАС до сих пор стоял Иран, а теракты в Ливане, Сирии и Ираке были организованы проиранскими группировками, которые сами постоянно проводят кампании по этому поводу в СМИ. Для Ирана само существование Израиля переходит красную линию.

Если Иран или группировки, которые он поддерживает, хотят начать открытую и полномасштабную войну против Израиля, то нужно заметить, что они уже упустили наиболее подходящий момент для этого. Однако таким заявлением может быть предпринята попытка создать более благоприятную среду для ХАМАС в его войне с Израилем, а также в целом мотивировать мусульман на организацию беспорядков с антизападными требованиями и на дестабилизацию внутренней ситуации в арабских странах.

Израильские силы наступают

Израиль очень осторожно продвигает свои сухопутные войска в секторе Газа. Пока они продвинулись лишь на несколько километров в северной части сектора. Можно предположить, что основные укрепления ХАМАС еще не достигнуты. ВВС Израиля продолжают очень серьезные атаки.