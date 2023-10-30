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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Бунт в Дагестане может вылиться в очень серьезную угрозу для российского руководства

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • То, что произошло в Дагестане, может вдохновить другие мусульманские регионы России
  • Израильская армия провела новую крупную операцию по зачистке города Дженин на Западном берегу
  • Израиль очень осторожно продвигает вперед сухопутные войска в секторе Газа

Для руководства России самой большой и наиболее вероятной угрозой является риск стихийного восстания, основанного на эмоциях, в которое может быть вовлечена непредсказуемо большая часть общества, считает эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Мировые СМИ очень активно цитируют президента Ирана Эбрахима Раиси, который заявил, что Израиль перешел красную линию и поэтому Иран будет продолжать принимать все необходимые контрмеры. Остается немного неясным, почему эта цитата показалась мировой прессе обладающей важной новостной ценностью.

Начать стоит с того, что за всеми атаками ХАМАС до сих пор стоял Иран, а теракты в Ливане, Сирии и Ираке были организованы проиранскими группировками, которые сами постоянно проводят кампании по этому поводу в СМИ. Для Ирана само существование Израиля переходит красную линию.

Если Иран или группировки, которые он поддерживает, хотят начать открытую и полномасштабную войну против Израиля, то нужно заметить, что они уже упустили наиболее подходящий момент для этого. Однако таким заявлением может быть предпринята попытка создать более благоприятную среду для ХАМАС в его войне с Израилем, а также в целом мотивировать мусульман на организацию беспорядков с антизападными требованиями и на дестабилизацию внутренней ситуации в арабских странах.

Израильские силы наступают

Израиль очень осторожно продвигает свои сухопутные войска в секторе Газа. Пока они продвинулись лишь на несколько километров в северной части сектора. Можно предположить, что основные укрепления ХАМАС еще не достигнуты. ВВС Израиля продолжают очень серьезные атаки.

Израильская армия также провела новую крупную операцию по зачистке города Дженин на Западном берегу. На этот раз столкновений с вооруженными группировками было больше, но пока ситуация там не переросла в масштабную войну. Израиль нанес авиаудары и по военным объектам в Сирии. Связанные с Ираном группировки регулярно сообщают об атаках дронов и ракет на американские военные базы в Ираке и Сирии. Эти нападения не выглядят серьезными, скорее они предприняты ради создания определенной картины в СМИ.

Беспорядки в Дагестане

На Северном Кавказе вспыхнули беспорядки, с особой силой это произошло на территории аэропорта Махачкалы, столицы Дагестана, где толпа пыталась захватить и убить евреев, прилетевших рейсом из Тель-Авива. По городу распространились слухи, что из Израиля привезут новых беженцев. В ходе беспорядков пострадало много людей, жертвы были случайными, как всегда бывает в такой ситуации. Аэропорт также подвергся разграблению.

В конце концов российская полиция вытеснила участников беспорядков из аэропорта. Дагестан - регион, населенный представителями десятков различных этнических групп, преимущественно мусульманских. Подобные стихийные действия подтверждают ту оценку угроз для российского руководства, согласно которой самой большой и наиболее вероятной угрозой для России является эмоциональное и стихийное восстание, которое может вовлечь в себя непредсказуемо большую часть общества.

При стечении плохих обстоятельств такой бунт может оказаться опасным для политической системы. Какой бы ни была внешняя политика российских лидеров, они, конечно, не хотят, чтобы в стране набрали силу стихийные антисемитские беспорядки. То, что произошло в Дагестане, может вдохновить жителей других регионов с мусульманским населением. В столице России также проживает значительная мусульманская община.

Ситуация в Украине

Позавчера представители властей Курской области России заявили, что украинский беспилотник атаковал и поразил здание хранилища ядерных отходов в Курской области, причинив незначительный ущерб. Поскольку украинская армия ранее не совершала подобных атак, а Россия не предоставила никаких четких доказательств по поводу этого сообщения, можно быть уверенным, что это фейковая новость.

Не исключено, что эта небольшая информационная операция была проведена по той причине, что в последние дни на Мальте собрались представители более 60 стран, чтобы обсудить вопросы, связанные с мирными предложениями Украины. В качестве отдельной темы на Мальте обсуждалась угроза, создавшаяся в связи с ситуацией на Запорожской АЭС. В этом контексте можно предположить, что вялая информационная операция России могла быть направлена на то, чтобы навредить Украине.

Что касается атаки дронов, произошедшей вчера в Краснодарском крае, выяснилось, что это была атака двух дронов, организованная СБУ. Дроны нанесли удары по нефтеперерабатывающим предприятиям. Эти заводы производили авиакеросин для истребителей ВВС России. Исходя из описания событий, можно предположить, что беспилотники были запущены из глубины российской территории. В противном случае следует признать, что у России нет сил ПВО в этом регионе.

На линии фронта серьезных изменений не произошло.

Вчера в социальных сетях распространилась информация о том, что спецподразделения украинской армии добились значительных успехов на восточном берегу Днепра, а также освободили небольшое село. Сама украинская сторона эту информацию не подтверждает. Можно с уверенностью сказать, что украинским силам удалось расширить свои плацдармы в регионе, а командование российской армии ситуация не устраивает. Вчера распространилась новость о том, что сменился командующий российскими войсками в Приднепровье и на его место назначен бывший командующий ВДВ Теплинский.

Российская армия пока не смогла полностью перехватить инициативу, и сейчас активность российских атак несколько снизилась, но россияне обязательно предпримут новые попытки.

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