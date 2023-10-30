ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Бунт в Дагестане может вылиться в очень серьезную угрозу для российского руководства

Мировые СМИ очень активно цитируют президента Ирана Эбрахима Раиси, который заявил, что Израиль перешел красную линию и поэтому Иран будет продолжать принимать все необходимые контрмеры. Остается немного неясным, почему эта цитата показалась мировой прессе обладающей важной новостной ценностью.
Начать стоит с того, что за всеми атаками ХАМАС до сих пор стоял Иран, а теракты в Ливане, Сирии и Ираке были организованы проиранскими группировками, которые сами постоянно проводят кампании по этому поводу в СМИ. Для Ирана само существование Израиля переходит красную линию.
Если Иран или группировки, которые он поддерживает, хотят начать открытую и полномасштабную войну против Израиля, то нужно заметить, что они уже упустили наиболее подходящий момент для этого. Однако таким заявлением может быть предпринята попытка создать более благоприятную среду для ХАМАС в его войне с Израилем, а также в целом мотивировать мусульман на организацию беспорядков с антизападными требованиями и на дестабилизацию внутренней ситуации в арабских странах.
Израильские силы наступают
Израиль очень осторожно продвигает свои сухопутные войска в секторе Газа. Пока они продвинулись лишь на несколько километров в северной части сектора. Можно предположить, что основные укрепления ХАМАС еще не достигнуты. ВВС Израиля продолжают очень серьезные атаки.
Израильская армия также провела новую крупную операцию по зачистке города Дженин на Западном берегу. На этот раз столкновений с вооруженными группировками было больше, но пока ситуация там не переросла в масштабную войну. Израиль нанес авиаудары и по военным объектам в Сирии. Связанные с Ираном группировки регулярно сообщают об атаках дронов и ракет на американские военные базы в Ираке и Сирии. Эти нападения не выглядят серьезными, скорее они предприняты ради создания определенной картины в СМИ.