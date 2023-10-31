Подкаст ⟩ Зеленый подход – это новое золото: ESG в нашей жизни и бизнесе

В условиях постоянно меняющегося мира и социума концепция экологии и устойчивого развития стала движущей силой, которая меняет наши представления о жизни, работе и инвестициях. По мере того, как мир сталкивается с целым рядом проблем, – от изменения климата до социального неравенства – принципы ESG становятся все более популярными в качестве компаса, направляющего людей, компании и инвесторов к более устойчивому и этичному будущему.
ESG – это аббревиатура, которая означает Экологические (E), Социальные (S) и Управленческие (G) аспекты. Эти аспекты представляют собой основные факторы, которые оцениваются и анализируются в контексте устойчивости и ответственности бизнеса. Это не просто слова на бумаге, а часть компании.
Хотя на практике ESG регулируется не столько законом, сколько просто общими принципами, эти принципы становятся одним из важнейших мотиваторов при принятии решений. Согласно последней статистике, большинство компаний отказываются от сделок, поскольку другие партнеры не следуют принципам ESG (не заботятся об окружающей среде, не могут показать, как они заботятся о своих сотрудниках, в команде нет людей с ограниченными возможностями).
Но важно понимать, что тема ESG актуальна не только для крупных корпораций. Она имеет значение для каждого из нас. Темы ESG внедряются в нашу повседневную жизнь разными путями, и мы даже не всегда осознаем это. Например, когда мы заходим в магазин, вопросы о «степени экологичности продукта» и «месте его производства» становятся все более значимыми для нас как для потребителей. При поиске работы мы теперь интересуемся, как компания относится к своим сотрудникам. Как работодатели, мы стремимся поддерживать экологию, обеспечивать справедливые условия труда и приличную зарплату. Многие не знают, что все эти размышления и действия уже составляют небольшую часть концепции ESG.
Хотя бизнес, заботящийся о нашей планете, действительно привлекателен, как гласит поговорка, у каждой медали есть две стороны. Компании, которые только начинают заниматься интеграцией ESG, или те, которые делают это только для галочки, могут столкнуться с Greenwashing. Этот термин описывает практику представления ложного или преувеличенного образа экологической ответственности и устойчивости компанией, часто в маркетинговых или PR-целях, что ведет к тому, что потребители и инвесторы считают, что компания более ответственна по отношению к окружающей среде, чем на самом деле. Последствиями могут быть не только испорченная репутация, но и длинная череда судебных разбирательств, а при внедрении новой директивы – даже денежные последствия в огромных размерах.
H&M, Zara и Uniqlo – одни из тех компаний, которые были уличены в «зеленом промывании» в течение многих лет. Эти модные бренды вносят свой вклад в огромное количество текстильных отходов, образующихся в результате деятельности швейной промышленности. По данным некоммерческой организации ReMake, 80% выбрасываемого текстиля во всем мире сжигается или отправляется на свалку, и только 20% используется повторно или перерабатывается. В 2019 году H&M запустил собственную линию «зеленой» одежды под названием Conscious (сознательная). Компания заявила, что использует «органический» хлопок и переработанный полиэстер. Однако эта линия маркетинговая тактика, используемая для создания имиджа. Линия Conscious компании H&M формулирует свою миссию следующим образом: «Покупайте в наших магазинах экологичные модные вещи, в которых вы будете выглядеть и чувствовать себя хорошо».
Однако не существует единого юридического определения для таких благоприятных для маркетинга слов, как «устойчивый», «зеленый» или «экологически чистый». Норвежское управление выразило критику в отношении маркетинга Conscious Collection, указав, что он «вводит в заблуждение», поскольку информация об устойчивости была недостаточной, несмотря на активную рекламу коллекции как «коллекция с экологическими преимуществами».
Более подробное обсуждение данной темы доступно в нашем последнем подкасте. В этом выпуске адвокат адвокатского бюро Sorainen Элина Мизерова и HR-специалист Tietoevry Евгения Лукк, вместе с ведущей Мери-Ли Карьюс, обсуждают ESG в контексте трудоустройства и предоставляют советы по интеграции ESG. В рамках подкаста также касаются вопросов «зеленого промывания», юридических аспектов ESG и многого другого.
Подходите к своему бизнесу разумно и помните, что каждый маленький выбор каждого из нас в совокупности создает огромное влияние на наш мир.
Если у вас есть предложения по теме следующего подкаста или вы просто хотите поделиться мыслями, пожалуйста, оставьте сообщение на cyrillic@sorainen.ee.