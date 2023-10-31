Подкаст ⟩ Зеленый подход – это новое золото: ESG в нашей жизни и бизнесе

ESG – это аббревиатура, которая означает Экологические (E), Социальные (S) и Управленческие (G) аспекты. Эти аспекты представляют собой основные факторы, которые оцениваются и анализируются в контексте устойчивости и ответственности бизнеса. Это не просто слова на бумаге, а часть компании.

Хотя на практике ESG регулируется не столько законом, сколько просто общими принципами, эти принципы становятся одним из важнейших мотиваторов при принятии решений. Согласно последней статистике, большинство компаний отказываются от сделок, поскольку другие партнеры не следуют принципам ESG (не заботятся об окружающей среде, не могут показать, как они заботятся о своих сотрудниках, в команде нет людей с ограниченными возможностями).

Но важно понимать, что тема ESG актуальна не только для крупных корпораций. Она имеет значение для каждого из нас. Темы ESG внедряются в нашу повседневную жизнь разными путями, и мы даже не всегда осознаем это. Например, когда мы заходим в магазин, вопросы о «степени экологичности продукта» и «месте его производства» становятся все более значимыми для нас как для потребителей. При поиске работы мы теперь интересуемся, как компания относится к своим сотрудникам. Как работодатели, мы стремимся поддерживать экологию, обеспечивать справедливые условия труда и приличную зарплату. Многие не знают, что все эти размышления и действия уже составляют небольшую часть концепции ESG.