ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Даже у осуждающих на словах войну россиян на деле есть желание ее нормализовать

Во-вторых, в общении с представителями западного политического сообщества эта когорта «европеизированных русских» делает акцент на то, что несмотря на все их усилия, Запад не хочет по-настоящему их услышать. Этот обвинительный аргумент взят из путинской риторики и приспособлен к стратегии поведения тех, кто не исключает той или иной формы взаимодействия с Западом. При этом нужно понимать, что в понимании россиян глагол «услышать» не следует воспринимать буквально: он означает скорее реабилитацию и признание легитимности российской версии войны. На встрече в Стамбуле московский журналист из кремлевского пула наглядно показал, как российские представители на гипотетических переговорах в будущем могут использовать тезис о невозможности быть «услышанными»: после двух дней плотных и свободных дискуссий он заявил, что пожалел о своем приезде и пообещал впредь не участвовать в подобных мероприятиях.

После этой тирады он демонстративно покинул зал - но только потому, что был уверен, что организаторы будут пытаться вернуть его назад, чтобы не прослыть «глухими» к голосам из России. И он не ошибся - многие западные механизмы урегулирования конфликтов основаны на искреннем убеждении в том, что никто не должен почувствовать себя исключенным. В России об этом прекрасно знают.