Продавец подержанных автомобилей: покупатели кардинально изменили свое поведение

По словам Райнера Ууккиви, директора по продажам крупнейшего на рынке дилера подержанных автомобилей Longo Group, в этом году в Эстонии они подобным образом доставили к порогу дома более 300 автомобилей.

«Пять лет назад в Эстонии произошло знаменательное событие, когда покупателю был передан первый новый автомобиль Škoda, купленный в э-магазине. Фактически Tesla можно купить только через интернет. Теперь эта тенденция становится привычной и на рынке подержанных автомобилей», – сказал Ууккиви.

По словам Ууккиви, Longo начала целенаправленно инвестировать в онлайн-продажи в 2019 году, когда разразилась пандемия коронавируса. «Первоначальная задача состояла в том, чтобы создать такую среду продаж, в которой покупатели могли бы получить более полное представление о предлагаемых автомобилях, чем во время прогулки по автосалону. Самым сложным было завоевать доверие покупателя, чтобы при покупке автомобиля через интернет у человека не возникало ощущения, что он приобретает кота в мешке», - говорит он.

Выбирая подержанный автомобиль, люди, в частности, хотят лично убедиться, что состояние машины соответствует описанию и сделать пробную поездку. Поэтому сайты продавцов автомобилей становятся все более похожими на интернет-магазины электроники или одежды, стремясь представить как можно больше подробностей об автомобиле.