Продавец подержанных автомобилей: покупатели кардинально изменили свое поведение

За последние несколько лет покупатели подержанных автомобилей в Эстонии кардинально изменили свое покупательское поведение. теперь люди все чаще заказывают автомобили в интернете, как одежду, оценивая их только по фотографиям и на основании описания.
По словам Райнера Ууккиви, директора по продажам крупнейшего на рынке дилера подержанных автомобилей Longo Group, в этом году в Эстонии они подобным образом доставили к порогу дома более 300 автомобилей.
«Пять лет назад в Эстонии произошло знаменательное событие, когда покупателю был передан первый новый автомобиль Škoda, купленный в э-магазине. Фактически Tesla можно купить только через интернет. Теперь эта тенденция становится привычной и на рынке подержанных автомобилей», – сказал Ууккиви.
По словам Ууккиви, Longo начала целенаправленно инвестировать в онлайн-продажи в 2019 году, когда разразилась пандемия коронавируса. «Первоначальная задача состояла в том, чтобы создать такую среду продаж, в которой покупатели могли бы получить более полное представление о предлагаемых автомобилях, чем во время прогулки по автосалону. Самым сложным было завоевать доверие покупателя, чтобы при покупке автомобиля через интернет у человека не возникало ощущения, что он приобретает кота в мешке», - говорит он.
Выбирая подержанный автомобиль, люди, в частности, хотят лично убедиться, что состояние машины соответствует описанию и сделать пробную поездку. Поэтому сайты продавцов автомобилей становятся все более похожими на интернет-магазины электроники или одежды, стремясь представить как можно больше подробностей об автомобиле.
Для того, чтобы клиент мог получить полное представление о состоянии интерьера и экстерьера автомобиля, компания Longo первой в странах Балтии приобрела полностью автоматическую 3D-фотостудию, которая делает снимки каждого автомобиля более чем с 455 отдельных ракурсов и предлагает помимо фотогалереи совершить виртуальный тур. «На фотографиях также видны все недостатки, чтобы люди не были разочарованы, когда получат автомобиль», – сказал он.
По словам Ууккиви, одних фотографий мало, людям необходимо убедиться, что пробег и техническое состояние предлагаемого автомобиля соответствуют заявленным. «Например, Longo импортирует все автомобили из Нидерландов и Бельгии, где компания получает для клиента отчет RDW из национального реестра транспортных средств, который содержит информацию о владельце и пробеге. В нем указывается смена владельца, история прохождения ТО, а также то, что автомобиль никогда не использовался в качестве такси или арендного автомобиля и не попадал в крупные аварии», – отмечает он важность демонстрации истории автомобиля в интернет-среде.
Кроме того, при продаже автомобиля через интернет необходимо предварительно провести его тщательный осмотр и полное техническое обслуживание. По словам Ууккиви, для этого в Longo создан сервисный центр, где каждый автомобиль проходит проверку по 150 пунктам – от двигателя, коробки передач, тормозов и подвески до электрики, кузова и салона.
Кроме того, дилерский центр обязан предоставлять гарантию на любой подержанный автомобиль, приобретенный через интернет, а клиент имеет право вернуть автомобиль в течение 14 дней.
Основанная в 2018 году компания Longo Estonia OÜ входит в состав Longo Group, крупнейшего розничного продавца подержанных автомобилей в странах Балтии. Компания имеет офисы продаж в Таллине, Нарве, Вильнюсе, Клайпеде, Риге, Даугавпилсе и Белостоке в Польше. Для балтийского рынка группа ежемесячно закупает 400-500 автомобилей в Голландии и Бельгии. В Эстонии продается более 1000 подержанных автомобилей в год.