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УРМАС ПАЭТ ⟩ Препятствий поддержке Украины чинится все больше

Урмас Паэт
, депутат Европарламента
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Урмас Паэт.
Урмас Паэт. Фото: Eero Vabamägi
  • Требование консенсуса стало инструментом шантажа для авторитарных властей небольших стран ЕС
  • Венгрия мешала Финляндии вступить в НАТО, теперь делает то же самое с Швецией
  • В ближайшее время уровень поддержки Украины со стороны США станет труднопредскзазуемым

Фицо и Орбан являются хорошими примерами того, почему в Европейском союзе необходимо отказаться от требования консенсуса при принятии решений во внешней политике и политике безопасности, считает Урмас Паэт (Партия реформ), вице-председатель комиссии Европейского парламента по иностранным делам.

Если Россия хотя бы частично добьется своих целей в Украине, это будет жестоко и несправедливо. Более того, это создаст серьезную угрозу сложившемуся в Европе и во всем мире в последние десятилетия пониманию того, что даже малые и средние страны имеют право существовать в своих границах, не опасаясь быть прямо завоеванными или частично оккупированными более крупным соседом. Победа в Украине менталитета «у сильного есть право» побудила бы как саму Россию, так и другие крупные авторитарные режимы действовать таким же образом в будущем.

Вот почему для нас, Европы и всего свободного мира, крайне важно продолжать всячески поддерживать Украину до тех пор, пока вся Украина не будет освобождена. В этом отношении ничего принципиально не изменилось. Однако количество препятствий в поддержке Украины, похоже, увеличивается.

Неприкрытая поддержка Путина

Премьер-министр Виктор Орбан, лидер Венгрии, члена НАТО и ЕС, никоим образом не пытается скрыть свою пропутинскую позицию. Кроме того, он последовательно мешает другим членам ЕС поддерживать Украину и оказывать давление на Россию.

Теперь к нему присоединился Фицо, «новый старый» глава правительства Словакии, чьи высказывания об Украине мало чем уступают заявлениям сквернослова Дмитрия Медведева. Таким образом, Орбан нашел себе союзника в Евросоюзе, с которым легче потопить совместные планы ЕС по принятию решений или, по крайней мере, попытаться это сделать.

От требования консенсуса необходимо отказаться

Кстати, это наглядный пример того, почему я уже несколько лет говорю, что Европейскому союзу необходимо отказаться от требования консенсуса при принятии решений в областях внешней политике и политике безопасности. Изначально предназначенная для защиты интересов более мелких государств-членов ЕС, эта статья стала инструментом шантажа со стороны авторитарных властей некоторых малых стран Европы.

Эстонии также пора бы наконец понять изменившуюся реальность и начать поддерживать отмену требования консенсуса во внешней политике и политике безопасности ЕС. В настоящее время в проигрыше от этой ситуации оказываются Эстония и другие европейские страны, для которых действительно важна европейская безопасность и лежащая в ее основе система ценностей.

Кстати, Венгрия также является той страной в составе ЕС и НАТО, которая мешала Финляндии вступить в НАТО и сейчас делает то же самое со Швецией, поскольку Венгрия еще не ратифицировала соглашение о вступлении Швеции в НАТО.

К сожалению, благодаря так называемым правилам хорошего тона в ЕС Орбану, Фицо или, возможно, новым Орбанам легко воспользоваться ситуацией, осчастливить российский режим и получить для себя выгоду. ЕС должен срочно предпринять шаги, чтобы помешать Венгрии Виктора Орбана служить интересам России в еще большей степени в качестве страны-председателя ЕС в ближайшее время.

Тревожные сигналы поступают и из США

Однако над поддержкой Украины могут начать сгущаться и более темные тучи, ведь в США турбулентность, связанная с президентской избирательной кампанией, набирает обороты, и на этом фоне решения о помощи Украине могут начать затягиваться, а призывы к сокращению или прекращению поддержки Украины могут зазвучать громче. В любом случае, в ближайшие недели и месяцы уровень поддержки Украины со стороны США будет становиться непредсказуемее.

И кроме того, конечно же, возникновение новых острых конфликтов в других частях мира также ослабляет внимание к ситуации в Украине и ресурсы для помощи Киеву, на уровне как общественности, средств массовой информации, так и политиков и чиновников, принимающих решения. Нападение ХАМАС на Израиль и последовавший за ним острый конфликт уже привлекли к себе значительную часть мирового внимания, что вполне устраивает Россию. Однако если Китай предпримет еще более агрессивные шаги в отношении Тайваня, это приведет к еще более значительному фрагментированию внимания и ресурсов как США, так и Европы.

Понятно, что авторитарные режимы действуют согласованно друг с другом и рады продемонстрировать это всему миру. Владимир Путин, разыскиваемый Международным уголовным судом, на прошлой неделе отправился в Пекин для встречи с китайским лидером и главой правительства Венгрии, члена ЕС и НАТО, а делегация ХАМАС вновь посетила Москву несколько дней назад. Кроме того, вокруг России и Китая или между ними находятся Иран, Беларусь, Северная Корея и другие марионетки крупных авторитарных режимов.

Поскольку тоталитарные и авторитарные режимы все больше сплачиваются, демократическая часть мира должна делать то же самое, чтобы хотя бы сбалансировать давление.

ЕС, НАТО и другие демократические союзники

Самое главное - сохранить фокус внимания Европы и союзников на всемерной помощи Украине, и не позволять таким людям, как Орбан, бесконечно заниматься шантажом. Также необходимо действовать каждый день во имя сохранения общих позиций у США и Европы. Причем взаимодействовать как с американскими демократами, так и с республиканцами.

В этом плане ничего не изменилось: Россия сегодня столь же опасна для Европы и всего демократического мира, как и в конце февраля прошлого года.

И судьба Украины продолжает оставаться лакмусовой бумажкой при определении того, какую Европу и какой мир мы увидим в ближайшем будущем. Возможные сценарии очень различаются друг от друга в зависимости от того, добьется ли Россия своего на Украине.

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