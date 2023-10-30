УРМАС ПАЭТ ⟩ Препятствий поддержке Украины чинится все больше

И кроме того, конечно же, возникновение новых острых конфликтов в других частях мира также ослабляет внимание к ситуации в Украине и ресурсы для помощи Киеву, на уровне как общественности, средств массовой информации, так и политиков и чиновников, принимающих решения. Нападение ХАМАС на Израиль и последовавший за ним острый конфликт уже привлекли к себе значительную часть мирового внимания, что вполне устраивает Россию. Однако если Китай предпримет еще более агрессивные шаги в отношении Тайваня, это приведет к еще более значительному фрагментированию внимания и ресурсов как США, так и Европы.

Понятно, что авторитарные режимы действуют согласованно друг с другом и рады продемонстрировать это всему миру. Владимир Путин, разыскиваемый Международным уголовным судом, на прошлой неделе отправился в Пекин для встречи с китайским лидером и главой правительства Венгрии, члена ЕС и НАТО, а делегация ХАМАС вновь посетила Москву несколько дней назад. Кроме того, вокруг России и Китая или между ними находятся Иран, Беларусь, Северная Корея и другие марионетки крупных авторитарных режимов.

Поскольку тоталитарные и авторитарные режимы все больше сплачиваются, демократическая часть мира должна делать то же самое, чтобы хотя бы сбалансировать давление.

ЕС, НАТО и другие демократические союзники

Самое главное - сохранить фокус внимания Европы и союзников на всемерной помощи Украине, и не позволять таким людям, как Орбан, бесконечно заниматься шантажом. Также необходимо действовать каждый день во имя сохранения общих позиций у США и Европы. Причем взаимодействовать как с американскими демократами, так и с республиканцами.

В этом плане ничего не изменилось: Россия сегодня столь же опасна для Европы и всего демократического мира, как и в конце февраля прошлого года.