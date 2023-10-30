Адвокат рассказал, почему ничего не известно о состоянии Михаэля Шумахера

Юрист семьи Феликс Дамм сообщил, что семья Михаэля шумахера по-прежнему не будет сообщать о нем никакой информации

«Конечно, мы обсуждали вопрос возможности выпустить официальное заявление по поводу состояния Михаэля. Но это ничего не даст, потому что через два месяца, через три месяца опять начнутся вопросы и просьбы дать новую информацию о его здоровье. Мы надеемся, что фаны и журналисты будут уважать приватность Михаэля и его семьи», – сказал Дамм.

На Гран-при Мексики бывший напарник Шумахера по Феррари Фелипе Масса также не стал ничего прояснять.

«Я знаю чуть больше о состоянии Михаэля, но ничего говорить не буду. Его семья должна сделать это», – сказал бразилец.