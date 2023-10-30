Читайте, кто стал четвертым спортсменом с состоянием более 1 млрд долларов

Сообщается, что спортсмену принадлежат доли в пяти профессиональных клубах, сети кинотеатров и кафе, заводе. При этом основой его капитала являются акции страховой компании.

Джонсон становился чемпионом НБА в 1980, 1982, 1985, 1987 и 1988 годах, является олимпийским чемпионом 1992 года. Баскетболист ушел из НБА в 1991 году, когда у него диагностировали ВИЧ, после чего вернулся на один сезон в 1995–1996 годах и завершил карьеру.