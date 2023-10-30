Пограничники обнаружили в Таллинне трех нелегалов из Ирана

Как сообщила BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры, в воскресенье в Таллиннском порту Ванасадам пограничный патруль задержал при проверке человека, у которого не было документов, удостоверяющих личность. Он заявил, что его документы находятся в гостинице, расположенной рядом с терминалом.

Патруль направился вместе с ним в гостиничный номер, в котором находились еще три человека: две женщины и один мужчина. Они предъявили выданные в Латвии свидетельства о регистрации лиц – в данном случае, граждан Ирана - ищущих убежище. Патруль задержал их и доставил в Центр временного содержания.