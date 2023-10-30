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Пограничники обнаружили в Таллинне трех нелегалов из Ирана

BNS
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

В воскресенье патруль погранпункта Пыхьяской префектуры проверил в таллиннском порту Ванасадам мужчину, который привел пограничников к трем гражданам Ирана, нелегально находящимся в Эстонии.

Как сообщила BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры, в воскресенье в Таллиннском порту Ванасадам пограничный патруль задержал при проверке человека, у которого не было документов, удостоверяющих личность. Он заявил, что его документы находятся в гостинице, расположенной рядом с терминалом.

Патруль направился вместе с ним в гостиничный номер, в котором находились еще три человека: две женщины и один мужчина. Они предъявили выданные в Латвии свидетельства о регистрации лиц – в данном случае, граждан Ирана - ищущих убежище. Патруль задержал их и доставил в Центр временного содержания.

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