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Канцлер права: время ожидания ребенком школьного автобуса не должно быть долгим

BNS
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Школьный автобус.
Школьный автобус. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

По мнению канцлера права Юлле Мадизе, при планировании маршрута и расписания школьного автобуса самоуправление должно постараться найти лучшее решение, чтобы время ожидания автобуса не было слишком долгим для ребенка.

По словам канцлера права, самоуправлению необходимо найти специальное решение для некоторых детей, поскольку школьный транспорт должен быть доступен каждому ребенку, который в нем нуждается. «Ребенок должен иметь возможность самостоятельно и безопасно дойти до автобусной остановки, а время ожидания автобуса не должно быть неоправданно долгим», - указала канцлер права.

При этом, по ее словам, разумное время ожидания не может быть четко определено, но чем дольше ребенку приходится ждать автобус и бесцельно растрачивать время, тем в большей степени это противоречит интересам ребенка.

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