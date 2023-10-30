Канцлер права: время ожидания ребенком школьного автобуса не должно быть долгим

По словам канцлера права, самоуправлению необходимо найти специальное решение для некоторых детей, поскольку школьный транспорт должен быть доступен каждому ребенку, который в нем нуждается. «Ребенок должен иметь возможность самостоятельно и безопасно дойти до автобусной остановки, а время ожидания автобуса не должно быть неоправданно долгим», - указала канцлер права.

При этом, по ее словам, разумное время ожидания не может быть четко определено, но чем дольше ребенку приходится ждать автобус и бесцельно растрачивать время, тем в большей степени это противоречит интересам ребенка.