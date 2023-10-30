Канцлер юстиции: время ожидания ребенком школьного автобуса не должно быть долгим

По мнению канцлера юстиции Юлле Мадизе, при планировании маршрута и расписания школьного автобуса самоуправление должно постараться найти лучшее решение, чтобы время ожидания автобуса не было слишком долгим для ребенка.
По словам канцлера юстиции, самоуправлению необходимо найти специальное решение для некоторых детей, поскольку школьный транспорт должен быть доступен каждому ребенку, который в нем нуждается. «Ребенок должен иметь возможность самостоятельно и безопасно дойти до автобусной остановки, а время ожидания автобуса не должно быть неоправданно долгим», - указала канцлер права.