Зюлейха Измайлова о недостроенном заводе масел: я бы выставила его на продажу

«Судя по всему, некоторые местные политики не уследили за мировыми тенденциями, из-за чего не были приняты стратегически важные с точки зрения страны решения или, наоборот, приняты решения, которые подрывают энергетическую безопасность и экономическую среду в долгосрочной перспективе», – считает она.

«Но если, по мнению некоторых политиков, завод масел Enefit по-прежнему планируется как очень прибыльный, на него должны ведь найтись покупатели? Если бы завод масел Enefit сегодня выставили на продажу, сколько частный капитал был бы готов заплатить за него? Если, конечно, предположить, что разрешение на производство будет получено. Ориентировочные предложения просьба присылать министру финансов», – подытожила Измайлова.