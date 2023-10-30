Сильнейшие эстонские теннисисты обновили личные рекорды в рейтинге ATP

Ведущие теннисисты Эстонии Марк Лаял и Даниил Глинка обновили свои личные рекорды в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Rus.ERR.
В обновленной версии рейтинга, опубликованной 30 октября, Лаял поднялся на два места, занимая 217-ю строчку, что является новой наивысшей позицией в его карьере.
Прежде лучшим положением Марка Лаяла в рейтинге ATP было 219-е место, на которое он поднялся неделей ранее.
Вторая ракетка Эстонии Даниил Глинка также обновил личный рекорд, улучшив свое положение в рейтинге сразу на 53 строчки и заняв 495-ю позицию. Предыдущий личный рекорд - 548-е место - он установил неделю назад.