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Сильнейшие эстонские теннисисты обновили личные рекорды в рейтинге ATP

rus.postimees.ee
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Марк Лаял.
Марк Лаял. Фото: Laurie Dieffembacq

Ведущие теннисисты Эстонии Марк Лаял и Даниил Глинка обновили свои личные рекорды в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Rus.ERR.

В обновленной версии рейтинга, опубликованной 30 октября, Лаял поднялся на два места, занимая 217-ю строчку, что является новой наивысшей позицией в его карьере.

Прежде лучшим положением Марка Лаяла в рейтинге ATP было 219-е место, на которое он поднялся неделей ранее.

Вторая ракетка Эстонии Даниил Глинка также обновил личный рекорд, улучшив свое положение в рейтинге сразу на 53 строчки и заняв 495-ю позицию. Предыдущий личный рекорд - 548-е место - он установил неделю назад.

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