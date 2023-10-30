Сильнейшие эстонские теннисисты обновили личные рекорды в рейтинге ATP

В обновленной версии рейтинга, опубликованной 30 октября, Лаял поднялся на два места, занимая 217-ю строчку, что является новой наивысшей позицией в его карьере.

Прежде лучшим положением Марка Лаяла в рейтинге ATP было 219-е место, на которое он поднялся неделей ранее.