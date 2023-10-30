Более 80 тысячи эстонских частных домов в сельской местности ждут реновации

Целью исследования было получить представление о реальном положении дел в почти 97 000 частных домов, построенных до 2000 года и расположенных за пределами крупных городов Эстонии. Также изучались возможности и желание владельцев отремонтировать свои дома. Около 1 000 владельцев домов были опрошены по случайной выборке.

«Подобного исследования в Эстонии еще не проводилось - ситуация с многоквартирными домами в Эстонии прояснилась, а с частными домами - нет», - сказала специалист по проектам отдела сельской архитектуры Эстонского музея под открытым небом Эло Лутсепп.

Как выяснили социологи, 84% респондентов считают, что их дом недостаточно отремонтирован. По мнению научного сотрудника Центра сельской архитектуры Алоиса Андреаса Пыдера, результаты опроса помогут в рамках проекта BuildEST разработать более совершенные решения и принципы реновации. «В ближайшие десятилетия они станут для домовладельцев "дорожной картой" по обновлению своих домов», - сказал он.

77 процентов опрошенных домовладельцев сообщили, что ценят историческую архитектуру. 72 процентов также считают, что повышение энергоэффективности дома позволяет сохранить его архитектурный облик. Владельцы домов, построенных до 1950 года, считают это более важным, чем в среднем.