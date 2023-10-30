Рядом с Ныммеским рынком застройщик планирует построить хостел на 35 номеров

В настоящее время в управе района Нымме общественности представлен для ознакомления проект, составленный в соответствии с предъявленными городом условиями, целью которого является уточнение детального планировочного решения 15-летней давности. Во дворе ресторана Kius хотят построить хостел на 35 номеров. Управа района также сообщила о планах в социальных сетях, где в связи с этим были высказаны противоречивые мнения.