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Рядом с Ныммеским рынком застройщик планирует построить хостел на 35 номеров

Управа района ждет от жителей предожений
Уве Гнадентайх
, журналист
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Эскиз проектируемого общежития по адресу Туру-платс 4.
Эскиз проектируемого общежития по адресу Туру-платс 4. Фото: SKAD Arhitektid

Застройщик хочет построить хостел на 35 номеров на участке между Ныммеским рынком и культурным центром.

В настоящее время в управе района Нымме общественности представлен для ознакомления проект, составленный в соответствии с предъявленными городом условиями, целью которого является уточнение детального планировочного решения 15-летней давности. Во дворе ресторана Kius хотят построить хостел на 35 номеров. Управа района также сообщила о планах в социальных сетях, где в связи с этим были высказаны противоречивые мнения.

Некоторые сочли, что таким образом Нымме превратится в простой спальный район, другие находят, что общежитие в центре Нымме востребовано. В соответствие с различными нормативами жилой дом во дворе ресторана так просто не построить, а вот учреждения размещения – это отдельная история.

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