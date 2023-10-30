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Галерея ⟩ Северное сияние и утренний туман: железнодорожники показали всю красоту своей работы

Järva Teataja
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Третий год подряд железнодорожная компания Go Track организует фотоконкурс для своих сотрудников, на который ждут интересные фотоработы, связанные с железной дорогой и поездами. Лучшие фотографии уже отобраны.

На конкурс Go Track läbi objektiivi ("Go Track через объектив") поступило более 200 работ. Железнодорожники запечатлели как серьезных работников, так и юмористические моменты - от снимков луны до восхода солнца и даже северное сияние.

Проголосовать за понравившуюся фотографию можно ЗДЕСЬ, а приз будет разыгран 7 ноября.

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