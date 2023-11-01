ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Обновленная улица Пронкси: достоинства соседствуют с недостатками

Недавно состоялось долгожданное открытие после многомесячной реконструкции столичной улицы Пронкси, причем с наибольшим нетерпением завершения работ ожидали, вероятно, водители, потому что ремонт данной улицы все это время сильно затруднял движение автомобилей в центре города. Но оправдал ли достигнутый результат созданные ранее неудобства? Однозначно ответить на этот вопрос не так уже и просто, пишет активист и блогер Даниил Куракин.
Обновленные улицы в Таллинне, по всей видимости, принято теперь открывать фестивалем или любым другим масштабным мероприятием. Однако если праздник в честь открытия реконструированной улицы Вана-Каламая был вполне оправдан, то с Пронкси дорогое торжество оказалось не настолько уместным. Хоть мы и получили куда более комфортные условия городского пространства, чем были в этом месте раньше, но слишком уж заметно, что все могло бы быть сделано и еще лучше, если бы проект доверили более опытным городским стратегам и проектировщикам. Однако некоторые весьма полезные улучшения, несомненно, есть, и стоит начать именно с них, разбирая данную улицу.
Самое главное и полезное улучшение - это появление пешеходного перехода через Нарва маантеэ, соединяющего для пешеходов улицы Пронкси и Йыэ. До сих пор перейти дорогу на этом перекрестке можно было только с одной стороны, то есть получался так называемый П-образный перекресток, у которого одна из сторон закрыта для перехода. Концепция такого перекрестка означает вот что: чтобы перейти дорогу там, где это нужно человеку, ему необходимо перейти дорогу не один раз, а три.
Иными словами, в три раза увеличивается количество моментов взаимодействия человека с проезжей частью, что само по себе может быть в три раза опаснее. Более того, в три раза увеличивается время перехода улицы, ведь чтобы дойти до офисного здания по адресу Нарва маантеэ, 13 со стороны Пронкси, приходилось либо идти по правилам, делая большой крюк, либо быстро перебегать, рискуя быть сбитым машиной. Теперь же такой проблемы нет и перекресток стал целостным; дорогу можно перейти в любом направлении, а Нарва мантеэ в этом месте лишилось одной из полос автомобильного движения в сторону центра города, что не может не радовать.
Конечно, появление этого перехода уже успело вызвать возмущение у автовладельцев, ведь, во-первых, у них пропала возможность поворота с Нарва маантеэ на улицу Йыэ в направлении центра города, а во-вторых, с улицы Пронкси в направлении порта больше нельзя повернуть направо на Нарвское шоссе. Однако тут стоит согласиться с городскими властями, которые таким образом перенаправляют поток машин с Нарва маантеэ на Рейди теэ. Последняя является улицей-дублером, что само по себе спорная вещь, однако мы исходим из того что Нарва маантеэ в будущем должно быть максимально очищено от автомобильного трафика в пользу долгожданного проекта Главной улицы, так что нынешняя роль Нарва маантеэ должна будет перейти к Рейди теэ.
В любом случае, это хорошо, когда здоровый город всегда в первый приоритет ставит пешехода, а не автомобиль. И если для пешехода переход через Нарва маантеэ стал удобнее, значит, город движется в своем развитии в более верном направлении, чем если бы было сделано так, что этот перекресток стал бы удобнее для машин.
Второе важнейшее нововведение - это велодорожки по обе стороны вдоль улицы Пронкси. Это абсолютно новые направления, которые ранее даже не были отмечены красной краской. Вместо нее наконец-то был использован пигментированный асфальт, который никогда не потеряет свой цвет. Новые велодорожки односторонние, каждая из которых отделена от пешеходной зоны бордюром, а проходят они за автобусными остановками, благодаря чему нет конфликтной зоны, возникающей, когда во время остановки автобуса люди выходят на велодорожку, чтобы зайти в автобус или выйти из него.
Такую проблему мы сейчас можем наблюдать на крупной остановке «Вабадузе вяльяк». Однако у новых велодорожек есть небольшой недостаток, который выявляется, если ими активно пользоваться: на некоторых перекрестках они зачем-то сильно петляют. Например, так обстоит дело в районе пересечения с улицей Рауа, где велодорожка совершает абсолютно ненужную петлю. На этом же участке мы можем видеть замощенный угол, хотя противоположный засеян кустами, а также какое-то аномальное количество велосипедной разметки, но это, справедивости ради, все-таки уже мелочи.
Куда более странным является решение сохранить на улице Рауа парковку-елочку. Этот тип парковки отнимает очень много полезного городского пространства и вместо нее логичнее сделать парковку с перпендикулярной тротуару разметкой между местами, а освободившееся пространство занять велодорожкой или засеять растительностью, что в несколько раз повысило бы привлекательность улицы. Зелени на обновленной Пронкси также могло бы быть намного больше, если бы проектировщики не стеснялись разделять ею стороны направления движения. Вместо сплошной зеленой зоны мы имеем скромные вазоны, куда, по всей видимости, посезонно будут засаживаться однолетние клумбы.
В марте прошлого года много споров вызвало решение срубить на улице Пронкси 22 дерева, так как их корневая система мешала бы замене коммуникаций. Взамен город пообещал высадить в два раза больше деревьев, что и было сделано. Однако новые деревья еще очень молоды и их кроны еще не скоро смогут преобразить улицу настолько, чтобы тень от них хоть как-то влияла на температуру воздуха на улице. Деревья на улицах в первую очередь полезны именно тем, что охлаждают ее в знойные летние дни, и особенно это важно на таких улицах как Пронкси, где большая часть поверхности покрыта легко нагревающимся асфальтом.
Возвращаясь же к велодорожкам, можно сказать, что уже видно, что они должны в будущем продолжаться дальше на Лийвалайа и по левую сторону Нарва маантеэ; трудно придумать другие объяснения тому, что сейчас они заканчиваются тупиком. Планы по реконструкции Лийвалайа уже были озвучены, с продлением велодорожек и добавлением на улицу трамвайной линии, однако пока что велоинфраструктура смотрится недоделанной, как будто у велодорожки отгрызли кусок.
Самой же главной проблемой улицы Пронкси можно назвать то, что те велодорожки, которые мы сейчас имеем, выстроены за счет уменьшения пешеходной зоны, а не автомобильной. Безусловно, линия Йыэ-Пронкси-Лийвалайа является главной объездной направляющей, в обход центра города; также через нее осуществляется связь с пассажирским портом. Однако если мы хотим снижать уровень автомобилизации в городе, мы должны создавать более комфортные альтернативные условия передвижения по нему. Для этого нужно задать себе вопрос: а так ли уж нужны в некоторых местах пять полос движения на Пронкси? Или все-таки несколькими полосами движения можно пожертвовать в пользу более комфортного городского пространства?
Самое элементарное решение, благодаря которому можно взять больше места для пешеходов, это пожертвовать автобусными карманами. Не многие это осознают, но карманы с точки зрения проектирования хорошего городского пространства являются довольно спорным решением, поскольку заставляют автобус съезжать с дороги и возвращаться на нее, причем последнее может занимать довольно много времени в «час пик».
Без кармана автобус хоть и остается на проезжей части, но значительно экономит время погрузки и выгрузки пассажиров, тем самым увеличивая свою эффективность. Место, отданное автобусному карману, можно перераспределить в пользу дополнительной зеленой зоны, более комфортного павильона ожидания или велодорожки. Не стоит забывать об этих аргументах, когда вы хотите поспорить с тем, что в городе неоткуда взять дополнительное пространство.