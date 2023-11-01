ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Обновленная улица Пронкси: достоинства соседствуют с недостатками

Обновленные улицы в Таллинне, по всей видимости, принято теперь открывать фестивалем или любым другим масштабным мероприятием. Однако если праздник в честь открытия реконструированной улицы Вана-Каламая был вполне оправдан, то с Пронкси дорогое торжество оказалось не настолько уместным. Хоть мы и получили куда более комфортные условия городского пространства, чем были в этом месте раньше, но слишком уж заметно, что все могло бы быть сделано и еще лучше, если бы проект доверили более опытным городским стратегам и проектировщикам. Однако некоторые весьма полезные улучшения, несомненно, есть, и стоит начать именно с них, разбирая данную улицу.

Новый пешеходный переход через Нарва маантеэ. Фото: Даниил Куракин, частный архив

Самое главное и полезное улучшение - это появление пешеходного перехода через Нарва маантеэ, соединяющего для пешеходов улицы Пронкси и Йыэ. До сих пор перейти дорогу на этом перекрестке можно было только с одной стороны, то есть получался так называемый П-образный перекресток, у которого одна из сторон закрыта для перехода. Концепция такого перекрестка означает вот что: чтобы перейти дорогу там, где это нужно человеку, ему необходимо перейти дорогу не один раз, а три.