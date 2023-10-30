Все больше жителей Эстонии не могут позволить себе продукты питания

Руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma Peremarket Кристийна Тамберг отмечает, что в настоящее время потребительские тенденции способствуют одновременно как экономии продуктов питания, так и их расточительству.

«В течение всего последнего года наблюдается рост покупок продуктов питания со скидочными наклейками с сегодняшней датой, что способствует экономии продуктов. В то же время более дорогие продукты питания остаются в магазине чаще, чем раньше, – сообщила Тамберг. – Мы поддерживаем продажу продуктов со скидочными наклейками, выделяя их в магазине как возможность внести свой вклад в экономию продуктов питания. Уже в течение двух лет мы также предлагаем наборы для смузи, в которые упаковываются фрукты, оставшиеся без внимания или с пятнами, но вполне съедобные. Они продаются по низкой цене и пользуются огромной популярностью».

Тамберг добавила, что в отношении рабочих процессов Prisma последовательно работает над повышением точности прогнозов продаж и оформлении заказов в соответствии с ними.

В большинстве магазинов Prisma имеются ящики для пожертвований в пользу Продуктового банка, куда все желающие могут пожертвовать продукты питания для поддержки нуждающихся.

В Эстонии 16 продуктовых банков. Они могут выполнять свою работу только благодаря помощи 350 волонтеров, которые еженедельно занимаются упаковкой и транспортировкой, около 50 фирм, регулярно жертвующих продукты питания, а также 250 благотворительных организаций и 75 местных самоуправлений, которые помогают их распределять.