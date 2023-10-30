Все больше жителей Эстонии не могут позволить себе продукты питания

По данным Эстонского продуктового банка, количество людей, обращающихся к ним за помощью, по сравнению с прошлым годом увеличилось, в среднем продовольственную помощь еженедельно получают 19 400 человек. В честь Международного дня экономии, отмечаемого 31 октября, предприятиям и частным лицам предлагается объединить усилия для сокращения количества пищевых отходов и оказания помощи нуждающимся.
По словам исполнительного директора Продуктового банка Пиета Боерефийна, рост стоимости жизни заставляет людей все чаще обращаться за дополнительной поддержкой, и число нуждающихся в продуктах питания увеличивается с каждым годом. «Продовольственные товары в Эстонии очень дорогие, особенно здоровые продукты питания. В этом году в течение шести месяцев было роздано 2,41 миллиона килограммов продуктов, из которых 2 миллиона килограммов - это «спасенные» продукты, которые предприятия по различным причинам не могут продать», - добавил Боерефийн.
Проведенное по заказу бывшего Министерства окружающей среды в 2021 году исследование демонстрирует, что в Эстонии ежегодно образуется 167 000 тонн пищевых отходов. Половина пищевых отходов (примерно 84 000 тонн) приходится на неиспользованные продукты питания – пищевые потери. Общая стоимость продуктов питания, утрачиваемых по всей цепочке поставок продовольствия в Эстонии, в целом оценивается в 164 миллиона евро в год.
«В связи с высокой инфляцией, войной в Украине, повышением налога с оборота и сложной экономической ситуацией мы прогнозируем, что число нуждающихся может вырасти еще больше. Мы призываем все магазины, производителей, поставщиков, фермеров, пункты общественного питания и сектор HoReCa жертвовать свои непроданные продукты питания Продуктовому банку», - сказал Боерефийн. Внести свой вклад могут и частные лица, передавая Продуктовому банку свои излишки садовой продукции (яблоки, тыква и т. д.).
Prisma Peremarket сотрудничает с Продуктовым банком уже более десяти лет, направляя излишки продуктов питания из своих магазинов в помощь нуждающимся. В 2022 году сотрудничество с Продуктовым банком помогло Prisma спасти от выброса 206 тонн продуктов питания и направить их нуждающимся.
Руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma Peremarket Кристийна Тамберг отмечает, что в настоящее время потребительские тенденции способствуют одновременно как экономии продуктов питания, так и их расточительству.
«В течение всего последнего года наблюдается рост покупок продуктов питания со скидочными наклейками с сегодняшней датой, что способствует экономии продуктов. В то же время более дорогие продукты питания остаются в магазине чаще, чем раньше, – сообщила Тамберг. – Мы поддерживаем продажу продуктов со скидочными наклейками, выделяя их в магазине как возможность внести свой вклад в экономию продуктов питания. Уже в течение двух лет мы также предлагаем наборы для смузи, в которые упаковываются фрукты, оставшиеся без внимания или с пятнами, но вполне съедобные. Они продаются по низкой цене и пользуются огромной популярностью».
Тамберг добавила, что в отношении рабочих процессов Prisma последовательно работает над повышением точности прогнозов продаж и оформлении заказов в соответствии с ними.
В большинстве магазинов Prisma имеются ящики для пожертвований в пользу Продуктового банка, куда все желающие могут пожертвовать продукты питания для поддержки нуждающихся.
В Эстонии 16 продуктовых банков. Они могут выполнять свою работу только благодаря помощи 350 волонтеров, которые еженедельно занимаются упаковкой и транспортировкой, около 50 фирм, регулярно жертвующих продукты питания, а также 250 благотворительных организаций и 75 местных самоуправлений, которые помогают их распределять.
31 октября отмечается Международный день экономии, который проводится по инициативе Всемирного института сберегательных банков с 1925 года. Изначально этот день был посвящен экономии денег, но позднее стал привлекать внимание ко всем видам экономии, причем важную роль играет экономия продуктов питания.