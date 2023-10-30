Появится ли в Эстонии АЭС? Эксперты МАГАТЭ дали свою оценку

«Эстония достаточно глубоко продумала все аспекты развертывания атомной энергетики, чтобы поддержать переход страны на производство электроэнергии, не наносящей ущерба климату, – сказал руководитель операций Департамента развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ и глава миссии Эрик Матет. – За неделю, проведенную в Таллинне, мы убедились в компетентности эстонских специалистов, их высокой мотивации и приверженности развитию атомно-энергетической программы».

Как сообщили BNS в Министерстве климата, эксперты выделили стратегию развития человеческих ресурсов как отдельный вопрос из анализа Целевой группы по атомной энергетике. Также было отмечено, что первоначальное исследование площадок АЭС включало создание геологического могильника для отработанного топлива. По словам Матета, это дает уверенность в том, что Эстония обладает потенциалом для обращения с этими отходами.