КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Границу необходимо подготовить к наплыву беженцев

Другими словами, беженцы будут незаконно пересекать границу с Евросоюзом. Это, конечно для того, чтобы проверить единство Европы – целью России всегда было посеять смятение в западном мире.
Финляндия, как и мы, расположена на восточной границе Евросоюза. До сих наши восточные соседи не причиняли нам подобной головной боли, но у латышей и литовцев на границе с Беларусью уже много лет имеется негативный опыт. Эстонские пограничники также неоднократно помогали своим литовским коллегам.
Люди, вторгавшиеся с территории Беларуси, ломали камеры наблюдения и другие пограничные объекты на литовской границе. В прошлом году таких случаев было более 460. Белорусские пограничники в униформе и с оружием подвозили к границе нелегальных иммигрантов, прорезали дыру в проволочном заграждении на границе, а затем беженцы направлялись в Литву.
По мнению Лейтенса, если бы Россия неожиданно доставила большое количество людей к финской границе, Финляндия могла бы получить помощь от Frontex для осуществления пограничного контроля. По его словам, вспомогательные силы к внешним границам ЕС можно доставить в течение нескольких дней.
Для того чтобы ситуация на южной границе ЕС не стала намного хуже, чем сейчас, нужно добиваться того, чтобы множество обстоятельств сложились благоприятно. Просто надеяться на такую большую удачу нет смысла.
Надежды на ослабление миграционного давления в будущем нет. В то время как рост населения в остальном мире имеет тенденцию к замедлению и даже к спаду во многих странах, в Африке этого ожидать не приходится. В связи с этим, за счет весьма неравномерно распределенных ресурсов континента там необходимо прокормить во много раз больше людей, чем сейчас. Или этим людям придется отправляться куда-то еще, где есть надежда на лучшую жизнь. И Европа, разумеется, ближе всего.