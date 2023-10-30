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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Границу необходимо подготовить к наплыву беженцев

rus.postimees.ee
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Люди переходят границу между Россией и Грузией 28 сентября 2022 г.
Люди переходят границу между Россией и Грузией 28 сентября 2022 г. Фото: Shakh Aivazov/AP
  • У Латвии и Литвы уже много лет неприятности на границе с Беларусью
  • В пограничную охрану надо вкладывать больше, чем сейчас

На этой неделе глава агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex Ханс Лейтенс предупредил в интервью газете Helsingin Sanomat, что Евросоюз должен быть готов к тому, что Россия будет использовать миграцию для продвижения своих геополитических интересов.

Другими словами, беженцы будут незаконно пересекать границу с Евросоюзом. Это, конечно для того, чтобы проверить единство Европы – целью России всегда было посеять смятение в западном мире.

Финляндия, как и мы, расположена на восточной границе Евросоюза. До сих наши восточные соседи не причиняли нам подобной головной боли, но у латышей и литовцев на границе с Беларусью уже много лет имеется негативный опыт. Эстонские пограничники также неоднократно помогали своим литовским коллегам.

Люди, вторгавшиеся с территории Беларуси, ломали камеры наблюдения и другие пограничные объекты на литовской границе. В прошлом году таких случаев было более 460. Белорусские пограничники в униформе и с оружием подвозили к границе нелегальных иммигрантов, прорезали дыру в проволочном заграждении на границе, а затем беженцы направлялись в Литву.

По мнению Лейтенса, если бы Россия неожиданно доставила большое количество людей к финской границе, Финляндия могла бы получить помощь от Frontex для осуществления пограничного контроля. По его словам, вспомогательные силы к внешним границам ЕС можно доставить в течение нескольких дней.

Для того чтобы ситуация на южной границе ЕС не стала намного хуже, чем сейчас, нужно добиваться того, чтобы множество обстоятельств сложились благоприятно. Просто надеяться на такую большую ​​удачу нет смысла.

Надежды на ослабление миграционного давления в будущем нет. В то время как рост населения в остальном мире имеет тенденцию к замедлению и даже к спаду во многих странах, в Африке этого ожидать не приходится. В связи с этим, за счет весьма неравномерно распределенных ресурсов континента там необходимо прокормить во много раз больше людей, чем сейчас. Или этим людям придется отправляться куда-то еще, где есть надежда на лучшую жизнь. И Европа, разумеется, ближе всего.

Для Евросоюза это означает, что ему придется инвестировать в пограничный контроль еще больше, чем сейчас. Для того чтобы ситуация на южной границе ЕС не стала намного хуже, чем сейчас, нужно добиваться того, чтобы множество обстоятельств сложились благоприятно. Просто надеяться на такую большую ​​удачу нет смысла.

Однако мы должны учитывать возможность того, что в какой-то момент Россия начнет массово вытеснять иммигрантов через границу с нами.

Про обустройство восточной границы Эстонии говорят уже много лет, и работа в этом направлении продолжается. В нынешнем запланированном виде она должна быть готова в 2025 году. К сожалению, и это, как и многие другие необходимые вещи, находится в режиме жесткой экономии. Однако граница – это то, на чем не стоит экономить. Ее все-таки необходимо стеречь.

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