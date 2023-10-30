КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Границу необходимо подготовить к наплыву беженцев

Другими словами, беженцы будут незаконно пересекать границу с Евросоюзом. Это, конечно для того, чтобы проверить единство Европы – целью России всегда было посеять смятение в западном мире.

Финляндия, как и мы, расположена на восточной границе Евросоюза. До сих наши восточные соседи не причиняли нам подобной головной боли, но у латышей и литовцев на границе с Беларусью уже много лет имеется негативный опыт. Эстонские пограничники также неоднократно помогали своим литовским коллегам.

Люди, вторгавшиеся с территории Беларуси, ломали камеры наблюдения и другие пограничные объекты на литовской границе. В прошлом году таких случаев было более 460. Белорусские пограничники в униформе и с оружием подвозили к границе нелегальных иммигрантов, прорезали дыру в проволочном заграждении на границе, а затем беженцы направлялись в Литву.

По мнению Лейтенса, если бы Россия неожиданно доставила большое количество людей к финской границе, Финляндия могла бы получить помощь от Frontex для осуществления пограничного контроля. По его словам, вспомогательные силы к внешним границам ЕС можно доставить в течение нескольких дней.

Для того чтобы ситуация на южной границе ЕС не стала намного хуже, чем сейчас, нужно добиваться того, чтобы множество обстоятельств сложились благоприятно. Просто надеяться на такую большую ​​удачу нет смысла.