Ремонт на железной дороге изменит расписание поездов на выходных

«Изменения в расписании коснутся пассажиров, путешествующих по маршрутам Таллинн - Аэгвийду, Таллинн - Раквере и Таллинн - Нарва, - сказал пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ. - В связи с ремонтными работами на станции Тапа изменится время отправления некоторых поездок, а на участке Раквере - Тапа поезд будет заменен автобусом. Компания Elron приносит извинения пассажирам за неудобства, причиненные перебоями в работе».

Изменения в расписании на 4 ноября

- Поезд № 23 Нарва - Таллинн отправится в 18:48 (обычное время отправления 19:39).

- Поезд № 226 Таллинн - Раквере, отправляющийся в 21:48, будет в Тапа заменен на автобус, который прибудет в Раквере в 23:35.

Изменения в расписании на 5 ноября

- Поезд № 221 Раквере - Таллинн будет заменен на автобус, который отправится в 5:37 (обычное время отправления 6:05) от остановки «Раудтеяам» в Раквере. В Тапа будет сделана пересадка на поезд, который прибудет в Таллинн в 7:28.

- Поезд № 220 Таллинн - Нарва отправится в 7:29 (обычное время отправления 6:55) и прибудет в Нарву в 10:10.

- Поезд № 223 Нарва - Таллинн отправится в 6:50 (обычное время отправления 7:02) и прибудет в Таллинн в 9:37.

- Поезд № 21 Нарва-Таллинн отправится в 10:20 (обычное время отправления 9:51) и прибудет в Таллинн в 12:39.

- Поезд № 415 Аэгвийду - Таллинн отправится в 11:40 (обычное время отправления 11:50) и прибудет в Таллинн в 12:30.