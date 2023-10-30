В Пирита снова запустили бесплатный школьный автобус

Школьный автобус Меривялья совершил первый круг сезона, безопасно доставив учеников поселков Меривялья и Мяхе в школу и обратно домой.
«Пилотный проект школьного автобуса Меривялья, получивший в прошлом учебном году много положительных отзывов и поддержки со стороны родителей, сегодня снова начал работать. По словам водителей автобусов, прошлогодние дети снова благополучно добирались в школу. В сотрудничестве со школой Меривялья мы следим за проектом, прислушиваемся к отзывам родителей и корректируем расписание в соответствии с потребностями. В этом году к маршруту добавилась остановка «Кыльвику». Главное, чтобы дети могли безопасно добраться до школы и вернуться домой в темное время суток, при этом уменьшится транспортная нагрузка вокруг школы и повысится безопасность детей», - сказал старейшина района Пирита Кайдо Саарнийт.
Школьный автобус доступен с 30 октября 2023 года до апрельских школьных каникул, то есть до 19 апреля 2024 года. Перевозки не осуществляются в выходные, праздничные дни и школьные каникулы. Поскольку точный график школьных каникул на 2024/2025 год еще не утвержден постановлением министра образования, этот вопрос подлежит уточнению.
В этом сезоне рейсы осуществляются двумя автобусами, вместительность которых составляет 19-20 мест.
Первые два автобуса начинают курсировать утром в 7:25 и еще один автобус будет отвозить детей в школу в 8:25. Первая группа детей может вернуться домой уже в 12:05 (кроме среды). По средам один автобус отправляется в 7:25 утра, а два автобуса - в 8:25 утра.