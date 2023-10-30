Тела жертв атаки ХАМАС были найдены в объятиях друг друга

Родители женщины британско-израильского происхождения, убитой в своем доме боевиками ХАМАС вместе с двумя детьми, говорят, что их нашли в объятиях друг друга. 48-летняя уроженка Бристоля Лианна Шараби и две ее дочери-подростка погибли 7 октября в своем доме в кибуце Беэри, когда его штурмовал ХАМАС.
Родители Лианны, Гилл и Пит Брисли, рассказали, что она до конца пыталась защитить своих дочерей: «Лианна поступила как любая мать - держала своих детей на руках».
Родители Лианны, живущие сейчас в английском Бридженде, рассказали Би-би-си о своей дочери и внуках Нойе и Яхеле через несколько дней после их похорон.
По мнению Гилл Брисли, в Израиле обычно царила дружелюбная атмосфера, и страна была «прекрасным местом для создания семьи».
«Там, где они жили, при нормальных обстоятельствах было самое безопасное место для воспитания детей: отличные детские сады, школы, они всех знали, занимались спортом, катались на велосипедах, ездили в другие районы Израиля», - сказала она.
Это продолжалось до 7 октября, когда ХАМАС захватил дом Шараби, в который они переехали три года назад.
По словам Пита Брисли, эту новость он увидел по телевизору:
«Я включил телевизор, увидел, что началась беда, послал Лианне сообщение, чтобы спросить, все ли с ней в порядке, но она не ответила, - сказал он. - Думаю, к тому времени она уже была мертва. Их дом был одним из ближайших к барьеру, через который вошли боевики ХАМАС. Все, кто находился на улице, были убиты или тяжело ранены».
По словам Гилл Брисли, позже они узнали, что израильские солдаты нашли тела их внуков в объятиях Лианны, и она «поступила как любая мать - держала своих детей на руках, до конца пытаясь их защитить».
Гилл Брисли рассказывает, что Лианна была «счастливым ребенком» и «всегда хотела путешествовать по миру».
По ее словам, в 19 лет Лианна переехала из Бристоля в израильский кибуц, через несколько месяцев встретила своего будущего мужа и решила строить там свою жизнь: выучила иврит и родила двух дочерей - Яхель и Нойю. На момент нападения ХАМАС им было 13 и 16 лет.
Гилл Брисли в последний раз видела дочь и внуков в июле, после того как они побывали на бат-мицве Яхели и провели две недели каникул, «играя в бассейне и дурачась».
Не имея возможности приехать на похороны, члены семьи прощались с погибшими с помощью WhatsApp - смотрели церемонию похорон, на которую собрались сотни людей.
«Мы чувствуем оцепенение... Что случилось - то случилось, мы не можем этого изменить, – говорит Гилл Брисли. - Мы должны через это пройти».
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.