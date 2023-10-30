Тела жертв атаки ХАМАС были найдены в объятиях друг друга

Родители Лианны, Гилл и Пит Брисли, рассказали, что она до конца пыталась защитить своих дочерей: «Лианна поступила как любая мать - держала своих детей на руках».

Родители Лианны, живущие сейчас в английском Бридженде, рассказали Би-би-си о своей дочери и внуках Нойе и Яхеле через несколько дней после их похорон.

По мнению Гилл Брисли, в Израиле обычно царила дружелюбная атмосфера, и страна была «прекрасным местом для создания семьи».

«Там, где они жили, при нормальных обстоятельствах было самое безопасное место для воспитания детей: отличные детские сады, школы, они всех знали, занимались спортом, катались на велосипедах, ездили в другие районы Израиля», - сказала она.

Это продолжалось до 7 октября, когда ХАМАС захватил дом Шараби, в который они переехали три года назад.

Гилл и Пит Брисли. Фото: BBC

По словам Пита Брисли, эту новость он увидел по телевизору:

«Я включил телевизор, увидел, что началась беда, послал Лианне сообщение, чтобы спросить, все ли с ней в порядке, но она не ответила, - сказал он. - Думаю, к тому времени она уже была мертва. Их дом был одним из ближайших к барьеру, через который вошли боевики ХАМАС. Все, кто находился на улице, были убиты или тяжело ранены».