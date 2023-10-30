Не сдали эстонский на С1: в Ида-Вирумаа уволили десять полицейских

На службу можно вернуться

Как сообщили в полиции, в Идаской префектуре решение об освобождении от службы касается десяти сотрудников Нарвского отделения полиции, которые не имеют необходимой языковой категории С1. Их средний возраст составляет 46,5 лет.

«Подчеркну, что коллеги, которые из-за недостаточного знания эстонского языка были освобождены от должности распоряжением руководства или ушли по собственному желанию, могут снова вернуться в ряды Департамента полиции и погранохраны, если получат необходимую категорию С1. Поскольку все эти люди работали с нами до 1 декабря 2020 года, в случае восстановления на работе их стаж на службе в полиции и их право на спецпенсию сохранятся», - заявил префект Идаской префектуры.

Работодатель предлагал возможности для изучения языка

В пресс-службе полиции уточнили, что с 2008 года Департамент полиции и погранохраны предлагает все возможности для изучения эстонского языка. В Нарвском отделении полиции были организованы языковые курсы, проходили языковые кафе. Еще одной из возможностей является языковое погружение, когда сотруднику Идаской префектуры предлагается временно поработать в Лыунаской или Ляэнеской префектурах, чтобы оказаться в эстонской языковой среде и улучшить навыки общения на эстонском.