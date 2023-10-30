Не сдали эстонский на С1: в Ида-Вирумаа уволили десять полицейских

В Ида-Вируской префектуре приняли решение об увольнении десяти сотрудников Нарвского отделения полиции, так как их уровень эстонского языка не соответствует уровню С1. Их средний возраст составляет 46,5 лет: это означает, что некоторые сотрудники лишились специальной пенсии, до выхода на которую им оставалось несколько лет.
«Владение эстонским языком на категорию С1 для сотрудника Департамента полиции и погранохраны - это требование, прописанное в законе. Полиция не может сама нарушать закон», - комментирует увольнение нарвскихс сотрудников полиции префект Идаской префектуры Тарво Крууп.
По его словам, сходный принцип действует в Департаменте, например, в том, что касается требований к физической и особой подготовке. Если человек не участвует в тренировках и не сдает тесты, то он не может продолжать работу в рядах полиции. «Введение исключений из существующих правил и норм в итоге является несправедливым по отношению к тем коллегам, которые существующие требования выполняют», - добавляет Крууп.
Дата, к которой следовало сдать экзамен, даже продлевалась
В полиции сообщили, что в 2017 году в Идаской префектуре работали 67 человек, которые не владели эстонским на должном уровне. Языковой департамент регулярно проводил проверки и неоднократно делал предписания исправить ситуацию.
В результате последней проверки в 2021 году, Языковой департамент предложил рассмотреть вопрос с освобождением от должности тех сотрудников, которые не соответствуют требованиям. Новая дата, к которой необходимо было сдать экзамен и подтвердить знание эстонского на категорию С1, была назначена на 1 ноября 2022 года.
Поскольку к этой дате у части сотрудников категория по-прежнему отсутствовала, в Департамент полиции и погранохраны было принято решение еще раз продлить срок более чем на год, и только затем рассмотреть рекомендации Языкового департамента.
На службу можно вернуться
Как сообщили в полиции, в Идаской префектуре решение об освобождении от службы касается десяти сотрудников Нарвского отделения полиции, которые не имеют необходимой языковой категории С1. Их средний возраст составляет 46,5 лет.
«Подчеркну, что коллеги, которые из-за недостаточного знания эстонского языка были освобождены от должности распоряжением руководства или ушли по собственному желанию, могут снова вернуться в ряды Департамента полиции и погранохраны, если получат необходимую категорию С1. Поскольку все эти люди работали с нами до 1 декабря 2020 года, в случае восстановления на работе их стаж на службе в полиции и их право на спецпенсию сохранятся», - заявил префект Идаской префектуры.
Работодатель предлагал возможности для изучения языка
В пресс-службе полиции уточнили, что с 2008 года Департамент полиции и погранохраны предлагает все возможности для изучения эстонского языка. В Нарвском отделении полиции были организованы языковые курсы, проходили языковые кафе. Еще одной из возможностей является языковое погружение, когда сотруднику Идаской префектуры предлагается временно поработать в Лыунаской или Ляэнеской префектурах, чтобы оказаться в эстонской языковой среде и улучшить навыки общения на эстонском.
По словам Круупа, он очень рад за тех сотрудников Идаской префектуры, которые серьезно отнеслись к изучению эстонского языка. «Я знаю, как непросто найти время для посещения курсов и обучения, - сказал Идаский префект. - Мы долгие годы доносили до людей информацию о том, что языковые требования - это серьезно, и предлагали всяческую поддержку для изучения языка. Мы продолжим это делать и дальше, в том числе в виде курсов, языкового погружения и каждодневного общения».