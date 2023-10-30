Эстонская лучница, претендующая на место в олимпийской сборной страны,завоевала бронзу на этапе Кубка мира!

Реэна Пярнат завершила первый этап квалификационных соревнований, набрав в предварительных раундах 539 очков. Результат предварительных соревнований вывел самую успешную спортивную лучницу Эстонии на француженку Луизу Ботте, которая завершила отборочные соревнования на 4-м месте. Пярнат выиграла у нее со счетом 6:4. В полуфинале соперницей Реэны стала сильная голландская лучница Лаура Ван дер Винкель, которой на этот раз Реэна проиграла. В поединке за бронзу Пярнат встретилась с британской лучницей Сарой Рассел, которую эстонка разгромила со счетом 6:0.