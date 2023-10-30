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Эстонская лучница, претендующая на место в олимпийской сборной страны,завоевала бронзу на этапе Кубка мира!

rus.postimees.ee
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Фото: Eesti Vibuliit

С 27 по 29 октября 2023 года в швейцарской Лозанне прошел первый этап серии Кубка мира в закрытых помещениях, где Реэна Пярнат, дважды представлявшая Эстонию на Олимпийских играх, завоевала бронзовую медаль!

Реэна Пярнат завершила первый этап квалификационных соревнований, набрав в предварительных раундах 539 очков. Результат предварительных соревнований вывел самую успешную спортивную лучницу Эстонии на француженку Луизу Ботте, которая завершила отборочные соревнования на 4-м месте. Пярнат выиграла у нее со счетом 6:4. В полуфинале соперницей Реэны стала сильная голландская лучница Лаура Ван дер Винкель, которой на этот раз Реэна проиграла. В поединке за бронзу Пярнат встретилась с британской лучницей Сарой Рассел, которую эстонка разгромила со счетом 6:0.

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