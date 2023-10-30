Погром в аэропорту Махачкалы. Главное к полудню понедельника

Протестующие начали собираться у аэропорта Махачкалы около 19.00 (по московскому времени), предполагая, что «беженцы из Израиля» прилетят рейсом авиакомпании Red Wings из Тель-Авива (это регулярный рейс, выполняется несколько раз в неделю).

Некоторые люди пришли с флагами Палестины, другие - с антиизраильскими плакатами.

Сначала в поисках «евреев» протестующие начали проверять документы у людей, выходящих из аэропорта. Согласно видео, опубликованному каналом «Подъем», за еврея приняли, в частности, молодого человека, который утверждал, что он узбек - около 20 человек окружили его и отказывались вернуть паспорт.

Дороги, ведущие в аэропорт, были перекрыты, на место приехала полиция. На одном из видео, опубликованных каналом «Осторожно, новости!», было слышно, что полицейский говорит в мегафон, что «понимает состояние» собравшихся, но просит их успокоиться.

Однако успокоить протестующих полицейским не удалось: толпа в несколько сотен человек прорвалась в здание международного терминала аэропорта и, выкрикивая антисемитские лозунги, начала искать евреев там.

Вскоре протестующим удалось прорваться и на летное поле аэродрома, в сети появились видео, на которых люди пытаются залезть на крыло одного из самолетов.

Работа аэропорта оказалась парализована, самолеты, которые должны были совершить посадку, были перенаправлены на другие аэродромы. Пассажиры рейса из Дубая, который успел сесть в Махачкале, рассказали, что из-за разъяренной толпы их не выпускали из самолета еще пять часов после прилета.