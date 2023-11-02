Кампания на эстонской заправке вызвала вопросы у клиента: выгодное предложение или обман?

«В Terminal были хорошие завтраки за 3.90 евро. Они решили, что надо сделать кампанию - каждый пятый завтрак бесплатно. Хорошая идея, подумали мы. Но как заработать на этом, подумал менеджер по продажам, а давай-ка поднимем цену на завтрак и клиент-дурак, оплатит свой "бесплатный" завтрак. Подняли цену на завтрак до 5.50 евро. Вы реально думаете, что люди все дебилы?» - говорится в посте возмущенного клиента.