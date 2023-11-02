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Кампания на эстонской заправке вызвала вопросы у клиента: выгодное предложение или обман?

София Солдатенко
, репортер
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Terminal Oil.
Terminal Oil. Фото: Margus Ansu

Клиент Terminal Марко пожаловался в посте в Facebook на кампанию сети заправочных станций: по его словам, за якобы бесплатный завтрак клиенты платят из своего кармана. Представительница Terminal заверила Rus.Postimees, что никакого обмана покупателей нет.

«В Terminal были хорошие завтраки за 3.90 евро. Они решили, что надо сделать кампанию - каждый пятый завтрак бесплатно. Хорошая идея, подумали мы. Но как заработать на этом, подумал менеджер по продажам, а давай-ка поднимем цену на завтрак и клиент-дурак, оплатит свой "бесплатный" завтрак. Подняли цену на завтрак до 5.50 евро. Вы реально думаете, что люди все дебилы?» - говорится в посте возмущенного клиента.

Руководитель по коммуникации AS Terminal Герли Пярнпуу сообщила, что если раньше меню завтраков в заправочных кафе было довольно скромным, в октябре все меню значительно обновилось, и выбор существенно расширился.

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