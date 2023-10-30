Кылварт: средства с автоналога должны быть направлены на помощь людям, а не на устранение налогового горба

«Для того, чтобы местные органы власти могли в трудные времена оказывать необходимые услуги и обеспечивать социальную защиту населения, государству имеет смысл делить с органами местного самоуправления доходы от налога на транспортные средства по аналогии с налогом на доходы физических лиц. Это тем более актуально, если целью введения налога на транспортные средства является введение экологического налога на автомобили. Местные власти играют ключевую роль в реализации климатической политики, а также в развитии и поддержании транспортной инфраструктуры», - сказал Кылварт.

Он добавил, что сегодня цель введения налога на автомобили можно четко определить не как приведение бюджета к балансу или охрану окружающей среды, а как выполнение главного обещания Партии реформ - восстановление единого подоходного налога стоимостью примерно 500 миллионов евро. «Повышение налога с оборота, подоходного налога, введение налога на автомобили, отмена льгот по подоходному налогу и отмена бесплатного общественного транспорта на уездных линиях обойдется семьям в тысячи евро в год. Совершенно очевидно, что больше всего от этих решений пострадают люди с более низкими доходами, а также многодетные семьи и особенно пожилые люди», - подчеркнул мэр Таллинна.

По мнению Кылварта, общее ухудшение экономической ситуации приведет к дополнительным расходам местных самоуправлений, особенно в социальной сфере. «Чтобы местные органы власти справились, недостаточно просто перераспределить государственные деньги от богатых муниципалитетов к более бедным, поскольку углубляющийся кризис затрагивает всех людей - независимо от размера муниципалитета. Роль муниципалитетов будет заключаться в помощи тем людям, которые окажутся в затруднительном положении из-за политики правительства», - добавил председатель Центристской партии.