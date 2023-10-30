В Таллинне проверят содержимое мусорных баков жителей

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, сортировка отходов позволяет направить их на переработку в максимальном объеме. «То, что попадает в контейнеры со смешанными бытовыми отходами, наглядно демонстрирует, сортировка каких видов мусора вызывает затруднение у горожан. Особого внимания требует сортировка биоотходов. Что касается раздельного сбора, то все жители Таллинна имеют возможность заказать услугу их вывоза или, в случае небольших домов, компостировать биоотходы. Мы организуем консультации, чтобы помочь горожанам лучше понять, как правильно сортировать отходы, и поддержать их практическими рекомендациями», - сказал Вимм.

Выборочное исследование состава смешанных отходов проводится совместно с предприятием PrügiBinGo.

С этой целью заключен договор с OÜ Ecomarketer. Наблюдение проводится, чтобы выявить, в каком состоянии находится процесс сортировки отходов и на основании результатов мотивировать людей, консультировать их и проводить информационную кампанию. Подчеркивается, что эта деятельность проводится не для того, чтобы выписывать штрафы и наказывать. При помощи PrügiBinGo проводится наблюдение, анализируются результаты, составляется отчет.