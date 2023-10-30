Ханно Певкур: Кремлю важно, чтобы российское общество было внутренне сильным

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) сказал в передаче Sihik на радио Kuku, что Россию не будет сдерживать на фронте в Украине недостаток солдат, а кроме того, восточный сосед способен производить много оружия.
По словам Певкура, ситуация на фронте в Украине сейчас довольно стабильная. «Это не означает, что там не происходит сражений. Они очень острые! Но до так называемой линии Суровикина украинцы еще не дошли», – сказал Певкур.
Он добавил, что на украинской земле находится 350-400 тысяч российских солдат.
Насколько бездонен военный потенциал России?
Россияне постоянно ищут новых партнеров-поставщиков оружия. «Они общались с Северной Кореей, и различные источники сообщают, что Северная Корея отправила в Россию много боеприпасов и техники. Это дает россиянам дополнительный кислород. Россия заставила свою оборонную промышленность работать в несколько смен. К сожалению, Россия показывает, что может производить больше», – заявил Певкур.
Певкур прокомментировал также продолжающуюся в России антиеврейскую и антиизраильскую кампанию. «Глобальная цель России – восстановление империалистической России. Для них противостояние России и Запада – это то, что объединяет их внутренне. Кремлю важно, чтобы российское общество было внутренне сильным», – сказал Певкур, добавив, что нет ничего лучше для достижения этой цели, чем общий враг, и это Запад.
Для этого Россия говорит своим жителям, что русские в соседних странах находятся без защиты и на Западе их обижают. «Все это служит одной цели», – сказал Певкур.
«В случае с Израилем и евреями цель России – посеять хаос в мире, чтобы война в Украине стала одним из многих конфликтов», – отметил министр.