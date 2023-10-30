Ханно Певкур: Кремлю важно, чтобы российское общество было внутренне сильным

По словам Певкура, ситуация на фронте в Украине сейчас довольно стабильная. «Это не означает, что там не происходит сражений. Они очень острые! Но до так называемой линии Суровикина украинцы еще не дошли», – сказал Певкур.

Он добавил, что на украинской земле находится 350-400 тысяч российских солдат.

Насколько бездонен военный потенциал России?

Россияне постоянно ищут новых партнеров-поставщиков оружия. «Они общались с Северной Кореей, и различные источники сообщают, что Северная Корея отправила в Россию много боеприпасов и техники. Это дает россиянам дополнительный кислород. Россия заставила свою оборонную промышленность работать в несколько смен. К сожалению, Россия показывает, что может производить больше», – заявил Певкур.

Певкур прокомментировал также продолжающуюся в России антиеврейскую и антиизраильскую кампанию. «Глобальная цель России – восстановление империалистической России. Для них противостояние России и Запада – это то, что объединяет их внутренне. Кремлю важно, чтобы российское общество было внутренне сильным», – сказал Певкур, добавив, что нет ничего лучше для достижения этой цели, чем общий враг, и это Запад.

Для этого Россия говорит своим жителям, что русские в соседних странах находятся без защиты и на Западе их обижают. «Все это служит одной цели», – сказал Певкур.