Урмас Паэт: нельзя забывать о российских политзаключенных

Депутаты Европарламента, в том числе заместитель председателя комиссии по иностранным делам Урмас Паэт (Партия реформ), сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, обратились к политзаключенным в России и других частях мира, чтобы выразить свою неизменную поддержку этим людям, которые заключены в тюрьму или преследуются за свои взгляды, поддерживающие свободу и права человека.
По словам Урмаса Паэта, в России за антивоенную позицию предстали перед судом более 500 человек, и более 540 были заключены в тюрьму по политическим мотивам, в том числе оппозиционеры Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, депутаты Мосгордумы Илья Яшин и Алексей Горинов. «Многие из ложно обвиненных и незаконно отправленных в тюрьму страдают от жестокого обращения и пыток, лишены медицинской помощи и рискуют умереть в заключении», - добавил он.
«Европейский союз выступает в поддержку преследуемых по политическим мотивам лиц как в России, так и в других частях мира», - заявили члены Европарламента в своем обращении к политзаключенным. «Люди, которые сопротивляются агрессивной войне России и требуют демократии в России, несмотря на то, что их пытают и содержат в ужасных условиях, должны знать, что о них не забывают».
Сегодня, 30 октября, по традиции поминают погибших политзаключенных и обращают внимание на тяжелое положение нынешних политических узников.