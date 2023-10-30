Урмас Паэт: нельзя забывать о российских политзаключенных

По словам Урмаса Паэта, в России за антивоенную позицию предстали перед судом более 500 человек, и более 540 были заключены в тюрьму по политическим мотивам, в том числе оппозиционеры Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, депутаты Мосгордумы Илья Яшин и Алексей Горинов. «Многие из ложно обвиненных и незаконно отправленных в тюрьму страдают от жестокого обращения и пыток, лишены медицинской помощи и рискуют умереть в заключении», - добавил он.

«Европейский союз выступает в поддержку преследуемых по политическим мотивам лиц как в России, так и в других частях мира», - заявили члены Европарламента в своем обращении к политзаключенным. «Люди, которые сопротивляются агрессивной войне России и требуют демократии в России, несмотря на то, что их пытают и содержат в ужасных условиях, должны знать, что о них не забывают».