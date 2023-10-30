ФОТОГРАФИИ ⟩ Медвежья семья разнесла пасеку в щепки

Кристо, пчеловод-любитель, живущий в Пярну, занимается разведением пчел уже пять лет. Последние два года он делал это в лесу в окрестностях Паадрема, где купил загородный дом. Он держит пчел не для того, чтобы торговать медом. «Работа с ними спокойная и приятная, кроме того, они опыляют яблони и ягодные кустарники», – рассказал Кристо, не пожелавший обнародовать свою фамилию.

Он уверен, что медведица со своими тремя медвежатами отправилась за добычей ранним субботним утром, между часом и четырьмя часами. «Здесь хутора находятся в нескольких километрах друг от друга. Неподалеку от нас всего два хутора, и в одном из них установлена камера на воротах. Медведи попались на камеру, – удалось выяснить Кристо. – Их раньше уже видели на записи с камеры местные охотники».

Семья, которая каждые выходные ездит на дачу, вспоминает, что в прошлый раз все было хорошо. Как обычно, Кристо первым делом пошел проверить, стоят ли ульи. «Недавно осенняя буря снесла один из ульев, поэтому я, конечно, проверяю пасеку. Я сразу увидел, что все разнесено. Я крикнул жене, что к нам приходил медведь», – вспоминает Кристо.

Падкие до сладкого медведи разнесли на части пасеку в Паадрема. Фото: Частное собрание

Корпусы ульев еще можно использовать, но у них разбиты днища, продавлены вентиляционные сетки и сломана одна из крыш. «Их можно починить», – думает Кристо.