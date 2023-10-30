ФОТОГРАФИИ ⟩ Медвежья семья разнесла пасеку в щепки

До сих пор медведи не беспокоили пчел в районе Паадрема
Чтобы компенсировать нанесенный зверями ущерб, на месте нельзя ничего менять
В субботу семья, приехавшая на свою дачу в Паадрема, обнаружила, что пчелиные ульи в яблоневом саду переломаны и растащены. От пяти ульев, стоявших возле дома, ничего не осталось. Кусочки ульев были найдены в радиусе 800 метров. «В разных местах были вытоптаны невероятные следы, пчелы ведь атакуют, повсюду были следы метаний», – рассказал хозяин разрушенной пасеки.
Кристо, пчеловод-любитель, живущий в Пярну, занимается разведением пчел уже пять лет. Последние два года он делал это в лесу в окрестностях Паадрема, где купил загородный дом. Он держит пчел не для того, чтобы торговать медом. «Работа с ними спокойная и приятная, кроме того, они опыляют яблони и ягодные кустарники», – рассказал Кристо, не пожелавший обнародовать свою фамилию.
Он уверен, что медведица со своими тремя медвежатами отправилась за добычей ранним субботним утром, между часом и четырьмя часами. «Здесь хутора находятся в нескольких километрах друг от друга. Неподалеку от нас всего два хутора, и в одном из них установлена камера на воротах. Медведи попались на камеру, – удалось выяснить Кристо. – Их раньше уже видели на записи с камеры местные охотники».
Семья, которая каждые выходные ездит на дачу, вспоминает, что в прошлый раз все было хорошо. Как обычно, Кристо первым делом пошел проверить, стоят ли ульи. «Недавно осенняя буря снесла один из ульев, поэтому я, конечно, проверяю пасеку. Я сразу увидел, что все разнесено. Я крикнул жене, что к нам приходил медведь», – вспоминает Кристо.
Корпусы ульев еще можно использовать, но у них разбиты днища, продавлены вентиляционные сетки и сломана одна из крыш. «Их можно починить», – думает Кристо.
Сами пчелы разлетелись после разрушения своих жилищ. Как считает пчеловод, они погибнут, потому что настало время для зимовки. «Небольшой клуб пчел (скопление пчел на кормовой рамке – прим. ред.) еще оставался в одном из ульев, я переместил их в рамочный улей и отнес в сарай. Если уж медведь добрался до меда, он вернется, даже если он все разнес подчистую», – боится Кристо.
По словам пчеловода, финансовый ущерб составляет около 1500 евро. Семья убрала устроенный беспорядок и теперь не знает, есть ли смысл обращаться в Департамент окружающей среды за компенсацией ущерба, нанесенного дикими животными. «Здесь было нельзя ничего менять, но мы все прибрали. Я особо не рассчитываю на эту компенсацию», – думает пчеловод, называющий пчелок своими домашними животными.
«Конечно, они как домашние животные. У тебя есть обязанности по отношению к ним. Если ты заведешь кошку, то должен ее кормить и чистить туалетный лоток. То же самое и с пчелами, они не просто собиратели меда. Ты должен кормить их и обеспечивать их работой, лечить их. Это довольно дорогое хобби», – сказал Кристо, потерявший своих питомцев.
Другой мужчина, восьмидесяти пяти лет, также держит пчел в деревне Паадрема, но, по словам Кристо, он живет ближе к центру деревни и на его пчел косолапые не нападали. «Мы живем посреди леса. За домом охотничье укрытие и выгон для кормления зверей. Охотник сказал, что на выгон заходил медведь».
Вокруг ульев не было электрического пастуха. «Если бы медведь пришёл сюда один раз и осталось бы еще три улья, он всё равно в следующий раз прошел бы и через электропастуха. Медведь не глупое животное. Я видел фотографии, где в лесу был электрический пастух, но медведь вырыл прямо такую траншею, чтобы подлезть под пастуха, – объяснил Кристо и пояснил, что медведь приходит не на запах меда. – Он слышит их звук: он приходит на жужжание пчел».
Друзья спросили Кристо, не собирается ли он теперь бросать пчеловодство. «Конечно, я не перестану заниматься пчеловодством», – уверяет Кристо. У него есть четкий план: весной завести новых пчел и защитить их с помощью электропастуха. Пожилой пчеловод по соседству уже предложил своих пчел, потому что он хочет сократить количество своих ульев, которых у него сейчас двадцать пять. Сам Кристо в настоящее время знакомится с ценами и эффективностью электрических пастухов.
Кристо не держит зла на медведей. Он понимает, что не сделал ничего, чтобы медведи не добрались до ульев. «Я сам виноват, обеденный стол был накрыт. Я думал, раз рядом есть кормушка, они пойдут туда. Мне, конечно, грустно, но как-то приходится жить с животными. Человек сам создал эту проблему, что животным негде жить. Вырубают леса и вместо них строят дома. Те, кто жалуется на диких животных, должны понимать, что вы сами вторгаетесь на их территорию. Надо учитывать, что такое может случиться», – Кристо подвел итог рассказу.