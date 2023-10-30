По прошествии 16 лет после загадочного исчезновения девочки на курорте в Португалии полной ясности в том, что же с ней произошло, по-прежнему нет.
Исчезновение Мадлен Маккан: португальская полиция извинилась перед родителями девочки; ее судьба по-прежнему неизвестна
Португальская полиция принесла извинения родителям Мадлен Маккан, похищенной 16 лет назад, за методы расследования в отношении ее исчезнования. Полицейские подозревали Джерри и Кейт Маккан в причастности к убийству дочери.
Трехлетняя Мадлен исчезла во время отдыха с родителями в Алгарве в Португалии в 2007 году. Родители Маккан оставили девочку в квартире, которую они арендовали, и отправились в соседний тапас-бар с друзьями.
Вернувшись через некоторое время, мать девочки Кейт Маккан на месте ее не нашла.
Власти Германии подозревают, что похищение и убийство девочки совершил 46-летний гражданин страны Кристиан Брюкнер, находившийся в то время в Португалии.
Однако пока ему не предъявлено обвинений. Сам он категорически отрицает причастность к исчезновению ребенка.
По прошествии 16 лет после загадочного исчезновения девочки полной ясности в том, что же с ней произошло, по-прежнему нет.
Как сообщает программа Би-би-си «Панорама», высокопоставленные представители португальской полиции приехали из Лиссабона в Лондон для встречи с отцом пропавшей девочки Джерри Маккан, чтобы принести свои извинения за то, как детективы расследовали это дело.
Португальская полиция заявила, что их первоначальное расследование исчезновения Мадлен не было проведено должным образом. Семья Маккан пока не прокомментировала принесенные ей извинения.
Спустя четыре месяца после исчезновения Мадлен португальские полицейские допросили родителей девочки в качестве подозреваемых по этому делу. Тогда детективы предполагали, что супруги могли инсценировать похищение Мадлен и спрятать ее тело.
Мать Мадлен Кейт заявила, что полицейские предложили ей признать вину в сокрытии гибели дочери, чтобы сократить срок пребывания в тюрьме.
Формальный статус подозреваемых был снят с пары в 2008 году, но еще в течение многих лет они продолжали оставаться под подозрением.
Cтарший детектив Гонсало Амарал, который вел это дело, был отстранен от расследования.
Амарал написал книгу, в которой обвинял родителей Мадлен в причастности к ее исчезновению. Он объяснил это попыткой защитить свою профессиональную репутацию.
Поданный супругами Маккан иск о клевете против бывшего детектива в связи с утверждениями в его книге был отклонен Верховным судом Португалии. Кейт и Джерри подали апелляцию в Европейский суд по правам человека, но проиграли ее в сентябре 2022 года.
Пара также подверглась многочисленным нападкам в интернете, где супругов обвинили в убийстве дочери и сокрытии этого.
Полицейские сообщили Би-би-си, что проинформировали пару о ходе расследования.
Следователи поддержали версию германской полиции, которая считает, что Мадлен Макканн похитил и убил 46-летний гражданин Германии Кристиан Брюкнер.
Один из немецких прокуроров по этому делу, Ганс Кристиан Вольтерс, приветствовал извинения, принесенные со стороны португальских полицейских.
«Это хороший знак. Это показывает, что в Португалии дело Маккан развивается», - отметил прокурор.
Вольтерс отметил, что его команда надеется завершить идущее уже пять лет расследование в отношении Брюкнера в следующем году.
На сегодняшний день ему не предъявлено никаких обвинений в связи с исчезновением Мадлен Маккан, и он публично отрицает свою причастность к этому делу.
С 1995 по 2007 год подозреваемый регулярно проводил время в Португалии, где, по данным немецкой полиции, подрабатывал официантом, совершал кражи в отелях и торговал наркотиками.
Ранее немецкие следователи заявили, что у них имеются улики, указывающие на то, что Кристиан Брюкнер убил Мадлен, но их недостаточно, чтобы доказать виновность подозреваемого в суде.
В июне 2020 года лондонская полиция заявила, что формально Мадлен по-прежнему считается пропавшей без вести, поскольку окончательно факт ее гибели не установлен.