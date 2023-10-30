Исчезновение Мадлен Маккан: португальская полиция извинилась перед родителями девочки; ее судьба по-прежнему неизвестна

Португальская полиция принесла извинения родителям Мадлен Маккан, похищенной 16 лет назад, за методы расследования в отношении ее исчезнования. Полицейские подозревали Джерри и Кейт Маккан в причастности к убийству дочери.

Трехлетняя Мадлен исчезла во время отдыха с родителями в Алгарве в Португалии в 2007 году. Родители Маккан оставили девочку в квартире, которую они арендовали, и отправились в соседний тапас-бар с друзьями.

Вернувшись через некоторое время, мать девочки Кейт Маккан на месте ее не нашла.

Власти Германии подозревают, что похищение и убийство девочки совершил 46-летний гражданин страны Кристиан Брюкнер, находившийся в то время в Португалии.

Однако пока ему не предъявлено обвинений. Сам он категорически отрицает причастность к исчезновению ребенка.

По прошествии 16 лет после загадочного исчезновения девочки полной ясности в том, что же с ней произошло, по-прежнему нет.

Как сообщает программа Би-би-си «Панорама», высокопоставленные представители португальской полиции приехали из Лиссабона в Лондон для встречи с отцом пропавшей девочки Джерри Маккан, чтобы принести свои извинения за то, как детективы расследовали это дело.

Португальская полиция заявила, что их первоначальное расследование исчезновения Мадлен не было проведено должным образом. Семья Маккан пока не прокомментировала принесенные ей извинения.