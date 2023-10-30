Мужчина в состоянии наркотического опьянения проник во двор детского сада

На территорию пункта обслуживания, который находится под одной крышей с детским садом, проник странный мужчина с видимыми признаками опьянения. На месте полицейские проверили мужчину: анализы показали, что он находился под воздействием как наркотиков, так и алкоголя, на него составили протокол о правонарушении.