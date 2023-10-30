«Отчеты для избирателей» депутата EKRE обошлись налогоплательщикам в 5153 евро

Перед выборами и за счет денег налогоплательщиков Пооламетс рассылал брошюры с заголовком «Отчет для избирателей». Подобные печатные издания распространяла и его коллега по партии Мерри Аарт, в отношении которой Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) уже вынесла решение. ERJK постановила, что речь идет о предвыборной кампании, и Аарт обязана вернуть Рийгикогу деньги, потраченные на распечатку и распространение брошюр.