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«Отчеты для избирателей» депутата EKRE обошлись налогоплательщикам в 5153 евро

rus.postimees.ee
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Анти Пооламетс
Анти Пооламетс Фото: Eero Vabamägi

Комиссия по надзору за финансированием политических партий (ERJK) решила возбудить дело в отношении депутата Рийгикогу от EKRE Анти Пооламетса для выявления возможного запрещенного пожертвования, пишет DV.ee

Перед выборами и за счет денег налогоплательщиков Пооламетс рассылал брошюры с заголовком «Отчет для избирателей». Подобные печатные издания распространяла и его коллега по партии Мерри Аарт, в отношении которой Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) уже вынесла решение. ERJK постановила, что речь идет о предвыборной кампании, и Аарт обязана вернуть Рийгикогу деньги, потраченные на распечатку и распространение брошюр.

«Отчеты для избирателей» Пооламетса обошлись налогоплательщикам в 5153 евро.

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