«Отчеты для избирателей» депутата EKRE обошлись налогоплательщикам в 5153 евро

Комиссия по надзору за финансированием политических партий (ERJK) решила возбудить дело в отношении депутата Рийгикогу от EKRE Анти Пооламетса для выявления возможного запрещенного пожертвования, пишет DV.ee
Перед выборами и за счет денег налогоплательщиков Пооламетс рассылал брошюры с заголовком «Отчет для избирателей». Подобные печатные издания распространяла и его коллега по партии Мерри Аарт, в отношении которой Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) уже вынесла решение. ERJK постановила, что речь идет о предвыборной кампании, и Аарт обязана вернуть Рийгикогу деньги, потраченные на распечатку и распространение брошюр.
«Отчеты для избирателей» Пооламетса обошлись налогоплательщикам в 5153 евро.