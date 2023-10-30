Таллиннцев приглашают принять участие в посадке нарциссов и крокусов

Кристийнеская районная управа в сотрудничестве с общественной организацией Lille Asumiselts приглашает всех желающих на посадку цветов в квартале Лилле.

Во время толоки в землю высадят почти 500 луковиц нарциссов и почти 1000 луковиц крокусов, чтобы весенние цветы радовали всех прохожих после таяния снега. С собой необходимо иметь посадочный совок или лопату, перчатки, которые не жалко испачкать, и хорошее настроение. «Давайте вместе сделаем наш район красивее! Приходите все на толоку», - призвал Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне.

«У нас есть прекрасная возможность наполнить наш квартал Лилле цветами! Если вы завтра придете сажать цветы, весной будет повод с нетерпением ждать появления цветов из зеленой травы!», - пригласила на толоку жителей Таллинна Карин Силламаа, член правления общественной организации Lille Asumiselts.