Неделю назад, 24 октября, в деревне Вольди под Тарту произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как сообщила полиция, авария на прямой дороге произошла по вине 36-летней женщины, находившейся за рулем Chrysler Grand Voyager. Сейчас выяснилось, что виновница аварии – Анники Инно, известный детский лыжный тренер из Раквере, была преступно пьяна.
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Детский лыжный тренер из Раквере, устроившая серьёзную аварию под Тарту, была преступно пьяна
Как сообщает Tartu Postimees, водитель Chrysler, спровоцировавшая аварию, привлекла внимание других участников дорожного движения своими подозрительными маневрами, поскольку неоднократно выворачивала на дороге на встречную полосу. Полиция отреагировала на звонок, но авария произошла всего через несколько минут после телефонного звонка от информатора, подтвердила представитель полиции Рагне Кейск. «К настоящему моменту выяснилось, что водитель Chrysler был в состоянии сильного алкогольного опьянения», – добавила она.