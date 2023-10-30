Детский лыжный тренер из Раквере, устроившая серьёзную аварию под Тарту, была преступно пьяна

Как сообщает Tartu Postimees, водитель Chrysler, спровоцировавшая аварию, привлекла внимание других участников дорожного движения своими подозрительными маневрами, поскольку неоднократно выворачивала на дороге на встречную полосу. Полиция отреагировала на звонок, но авария произошла всего через несколько минут после телефонного звонка от информатора, подтвердила представитель полиции Рагне Кейск. «К настоящему моменту выяснилось, что водитель Chrysler был в состоянии сильного алкогольного опьянения», – добавила она.

По словам советника Лыунаской окружной прокуратуры по связям с общественностью Каури Синкявичюса, за рулем Chrysler находилась 36-летняя женщина, однако в связи с продолжающимся разбирательством он не назвал ее имя. Однако в прокуратуре подтвердили, что женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и против нее возбуждено уголовное дело.