Cколько же будут стоить Facebook и Instagram без рекламы?

«Для соблюдения новых европейских правил мы вводим новую возможность подписки в Европейском союзе (ЕС), [остальной] Европейской экономической зоне и Швейцарии», - говорится в заявлении компании.

Meta отмечает, что пользователи в Европе смогут приобрести новую подписку за 9,99 евро в месяц для версии интернет-браузера или за 12,99 евро в месяц для использования в мобильных телефонах с операционными системами iOS и Android.

Пользователи по-прежнему смогут пользоваться платформами бесплатно с рекламой, а информация пользователей, которые будут приобретать подписки, «не будет использоваться для рекламы», поясняет Meta.

Приобрести эти абонементы смогут только лица, достигшие 18 лет.