Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 30 октября: готова ли Эстония к внедрению атомной энергетики, Рийгикогу компенсировал депутатам расходы на общую сумму 519 000 евро и где купить сумку своей мечты?
Сегодня в выпуске:
- Готова ли Эстония к внедрению атомной энергетики? И как Международное агентство по атомной энергии оценило возможность строительства атомной электростанции на территории Эстонии?
- Это важно: Рийгикогу компенсировал депутатам расходы на общую сумму 519 000 евро, средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам увеличилась, в США ещё на трёх вечеринках расстреляли более 20 человек, два поезда столкнулись в Индии
- Экономика Эстонии упала на 2,5% в третьем квартале. Как это отразится на жителях страны, что ожидать от роста налогов в следующем году и как к ним подготовиться?
- С сегодняшнего дня вместо прежних продовольственных пакетов нуждающемся будут выдавать продуктовые карточки. Кому они положены и как действует система - в нашем сюжете
- Это интересно: полиция Китая спасла тысячу кошек, которых хотели пустить на мясо, волчица сбежала из зоопарка в Элиствере и найдено самое зловещее вино на Хэллоуин
- Куда отнести люксовую сумочку, которая вам не подошла? Где купить сумку своей мечты - выясняла наш корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 30 октября.