«Новости в 7» за 30 октября: готова ли Эстония к внедрению атомной энергетики, Рийгикогу компенсировал депутатам расходы на общую сумму 519 000 евро и где купить сумку своей мечты?

Сегодня в выпуске:

- Готова ли Эстония к внедрению атомной энергетики? И как Международное агентство по атомной энергии оценило возможность строительства атомной электростанции на территории Эстонии?

- Это важно: Рийгикогу компенсировал депутатам расходы на общую сумму 519 000 евро, средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам увеличилась, в США ещё на трёх вечеринках расстреляли более 20 человек, два поезда столкнулись в Индии

- Экономика Эстонии упала на 2,5% в третьем квартале. Как это отразится на жителях страны, что ожидать от роста налогов в следующем году и как к ним подготовиться?

- С сегодняшнего дня вместо прежних продовольственных пакетов нуждающемся будут выдавать продуктовые карточки. Кому они положены и как действует система - в нашем сюжете

- Это интересно: полиция Китая спасла тысячу кошек, которых хотели пустить на мясо, волчица сбежала из зоопарка в Элиствере и найдено самое зловещее вино на Хэллоуин

- Куда отнести люксовую сумочку, которая вам не подошла? Где купить сумку своей мечты - выясняла наш корреспондент