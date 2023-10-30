«Какого хрена движ нездоровый?»: Что пропагандисты и z-патриоты говорят о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Многие пропагандисты противопоставляют махачкалинских погромщиков «настоящим героям», которые воюют на «СВО», как пропаганда называет войну в Украине. Кашеварова, например, рассказывает о своем товарище из Дагестана, который «по велению души» поехал воевать в Украину, и теперь переживает из-за творящегося в родной республике. Кашеварова утверждает, что ей стыдно перед бойцами.

А Коц из КП перечисляет имена пятерых погибших на войне с Украиной дагестанцев, называя их настоящими героями - в отличие от тех, кто пришел в аэропорт. Воинственно настроенным махачкалинцам он предлагает повернуть свою злость в сторону Украины: «Такие смелые и хотите убивать евреев? Езжайте в Газу. Или в Киев. Я знаю адрес одного, могу подсказать: Банковая, 11», - добавил он, имея в виду Офис президента Зеленского.

Ту же мысль продвигает одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов: «Парни, какого хрена движ нездоровый? В 132 бригаде вы сможете показать всю свою отвагу и мужественность», - написал он. Ворвавшимся в аэропорт Дагестана он предложил поехать в Авдеевку Донецкой области - в последнее время российские войска наращивают там свои атаки, и некоторые комментаторы прогнозируют, что это направление фронта может стать вторым Бахмутом.

А что по телевизору?

По федеральным телеканалам о событиях в Махачкале говорят совсем не так много.