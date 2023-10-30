«Патриотические» телеграм-каналы и государственное телевидение в основном осудили погром в аэропорту Махачкалы. Ответственность за случившееся они возложили на «провокаторов» и «манипуляторов» - с украинской стороны, пишет Би-би-си.
«Какого хрена движ нездоровый?»: Что пропагандисты и z-патриоты говорят о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Спустя почти сути после того, как толпа прорвалась в здание аэропорта Махачкалы, а затем и на летное поле, чтобы не допустить прибытия «беженцев из Израиля», лишь немногие представители российской власти дали оценку произошедшему. Первым происходящее осудил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали», - написал Меликов. Он назвал беспорядки «беспределом» и заявил, что их участники «своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины».
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала жителей Дагестана не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей.
Первые лица страны пока молчат. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудит произошедшее с главами всех силовых ведомств, а также с премьером Михаилом Мишустиным, главой МИД Сергеем Лавровым и зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым. Захват аэропорта он назвал «результатом вмешательства извне, в том числе информационного воздействия».
В отличие от представителей власти, российское госТВ и провластные телеграм-каналы с оценками и причинами произошедшего определились гораздо быстрее.
«В России не может быть погромов»: кто осудил беспорядки
Известный военкор Евгений Поддубный, освещавший для телеканала «Россия» войну в Украине и поддерживающий российское вторжение, осудил события и призвал наказать погромщиков.
«В России недопустима ненависть по национальному признаку, в России не может быть еврейских, таджикских, украинских, любых других погромов, - написал он в своем телеграм-канале. - Мы и воюем сейчас, потому что мы хотим жить в справедливом мире, а для этого мы и с себя должны строго спрашивать».
Депутат Госдумы и телеведущий «России-1» Евгений Попов высказался еще жестче: «Перестаньте называть дагестанских погромщиков протестующими. Это преступники, каждый из которых понесет наказание. Махачкала - не Киев. В России так нельзя».
«Не надо экстраполировать случившееся на весь Дагестан. Иначе вы ничем не отличаетесь от погромщиков», - выступила против антикавказских высказываний глава RT Маргарита Симоньян.
Депутат Госдумы из Дагестана Бийсултан Хамзаев тоже настаивает, что важно не мазать всех дагестанцев одной краской. По его словам, в аэропорту были люди, пытавшиеся вразумить погромщиков.
«Всегда считалось, что нужна смелость, чтобы противостоять врагам, - написал Хамзаев. - Но куда больше смелости нужно, чтобы в сложную минуту не поддаться движению толпы, окликнуть людей и сказать: здесь вы не правы, вот таким способом ту или иную проблему не решить».
Бывшая сотрудница RT Екатерина Винокурова назвала произошедшее вчера в аэропорту Махачкалы «терактом с попыткой захвата заложников». Винокурова раскритиковала местных силовиков за то, что на этапе подготовки «не поймали такие сообщения», не перекрыли дорогу в аэропорт заранее.
Однако чаще провластные комментаторы перекладывают ответственность за случившееся на «провокаторов» и «манипуляторов» - причем с украинской стороны.
«Недалеких людей развели ципсошники»: версия об украинской провокации
«Всем же понятно, что дело собственно не в Дагестане? Что тут отрабатывается прямо сейчас технология инфовойны, управления массами? Это просто полигон», - написал многолетний сотрудник ВГТРК Андрей Медведев (с 2021 года он еще и вице-спикер Мосгордумы).
Медведев уверен, что эти же «авторы» беспорядков в следующий раз могут «качнуть» ситуацию в другом регионе и по другому поводу: «Поэтому так важно, чтобы реакция власти на события в Махачкале была быстрой, четкой, внятной и жесткой».
Александр Коц из «Комсомольской правды» назвал пришедших в аэропорт «недалекими людьми», которых «развели ципсошники».
Известный Z-канал Рыбарь соглашается, что дагестанские протесты «инспирированы ЦИПсО». Российская пропаганда утверждает, что ЦИПсО - подразделением украинской армии, которое якобы специализируется на информационной войне. «Ципсошников» российские патриоты ловят по всему интернету, и часто украинские провокаторы мерещатся им в обычных пользователях, которые критикуют российскую власть и войну в Украине.
Пропагандистка Анастасия Кашеварова открыто раскритиковала власти за «проваленную» работу по межнацотношениям: «Проблема не в диаспорах, не в национальностях, не в религиозном вопросе. Проблема в том, что закон не работает, то есть его не хотят соблюдать, иначе это не принесет колоссальных доходов в отдельно взятые карманы».
Среди руководства республики нет людей, которые были бы авторитетом у населения, добавила она: «Почему? Потому что очень сложный и коррумпированный регион. Потому что нет ни одного официального лица, у которого бы была чистая совесть и стопроцентный авторитет, чтобы люди прислушались».
Она тоже заявила, что беспорядки случились из-за происков врагов, но упоминает не ЦИПсО, а паблики Ходорковского и уехавшего в Украину экс-депутата Пономарева: «Наши враги знают, что Дагестан вспыхивает как спичка по любому кипишу, уж очень много национальностей там проживает. И сейчас они успешно опробовали разжигание межнациональной розни».
Многие пропагандисты противопоставляют махачкалинских погромщиков «настоящим героям», которые воюют на «СВО», как пропаганда называет войну в Украине. Кашеварова, например, рассказывает о своем товарище из Дагестана, который «по велению души» поехал воевать в Украину, и теперь переживает из-за творящегося в родной республике. Кашеварова утверждает, что ей стыдно перед бойцами.
А Коц из КП перечисляет имена пятерых погибших на войне с Украиной дагестанцев, называя их настоящими героями - в отличие от тех, кто пришел в аэропорт. Воинственно настроенным махачкалинцам он предлагает повернуть свою злость в сторону Украины: «Такие смелые и хотите убивать евреев? Езжайте в Газу. Или в Киев. Я знаю адрес одного, могу подсказать: Банковая, 11», - добавил он, имея в виду Офис президента Зеленского.
Ту же мысль продвигает одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов: «Парни, какого хрена движ нездоровый? В 132 бригаде вы сможете показать всю свою отвагу и мужественность», - написал он. Ворвавшимся в аэропорт Дагестана он предложил поехать в Авдеевку Донецкой области - в последнее время российские войска наращивают там свои атаки, и некоторые комментаторы прогнозируют, что это направление фронта может стать вторым Бахмутом.
А что по телевизору?
По федеральным телеканалам о событиях в Махачкале говорят совсем не так много.
Передача «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» шла в эфире как раз в тот момент, когда в Махачкале толпа бегала по летному полю. Но Соловьев прокомментировал только попытки найти евреев в дагестанских гостиницах (это случилось еще в воскресенье днем). «Но бегать по гостиницам, как произошло в одной из республик Кавказа, и искать евреев, хоть и с надписью "Израильтян здесь никого нет", и выселить... Это не мы. Так не может быть. Это абсолютно неправильно, - сказал Соловьев, который открыто говорит о своих еврейских корнях. - Попытки сказать, что вот, одна из основных авраамистических религий изначально порочна — это значит её не понимать. Это значит вообще никогда не слушать то, что говорят и религиозные деятели нашей страны, и говорит президент нашей страны».
В основном же государственные телеканалы говорили о вечерних событиях уже утром. Захват аэропорта толпой упоминали в основном в контексте возбужденного по этому поводу уголовного дела.
«В связи со вчерашними беспорядками в районе аэропорта Махачкалы глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела. В ведомстве отметили, что действиям участников и организаторов будет дана всесторонняя правовая оценка», - сказал ведущий «Вестей» на «России-1», даже не пояснив, о каких беспорядках речь.
«Ранее в соцсетях появились провокационные сообщения с призывами выйти на протест в районе аэропорта Махачкалы. Их разместили незадолго до прибытия самолета из Израиля. В ходе беспорядков произошли погромы, пострадали правоохранители», - объяснили на московском «ТВ Центр».
В утренних новостях на НТВ про сами беспорядки на территории аэропорта рассказали подробнее, также упомянули о поисках беженцев из Израиля в гостинице в Хасавюрте, о подожженных покрышках на территории строящегося еврейского культурного центра в Нальчике. Ведущий повторил версию о провокации с украинской стороны, которую раскручивает российская пропаганда: «По некоторым данным, конфликт провоцировали экстремистскими призывами в телеграм-канале, который администрировался с территории Украины».
Телеканал «РенТВ» начал оперативно упоминать происходящее в Махачкале еще в 11 вечера 29 октября. В итоговой программе с Петром Марченко корреспондент рассказывал с места событий: «Их целью был самолет из Израиля. Толпа разбила двери, ведущие в терминал аэропорта, пыталась останавливать автобусы, въезжающие в город. Только что прорвались на крышу терминала международного, также сломали забор и прошли на взлетную полосу». Все тот же нарратив о провокации извне звучал и на «РенТВ».
А «Первый канал» в выпуске новостей в 9 утра вовсе не сообщил о погроме в Дагестане. Зато в информационной программе «Время покажет» о событиях в аэропорту Махачкалы поговорили. Участники передачи сразу же как о факте заявили, что действиями людей управляли с помощью телеграм-канала из Украины. И дальше лишь строили предположения, с какой целью эту провокацию затеяли.