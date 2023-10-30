Обвиняемый в изнасиловании и угрозе убийством вышел из зала суда свободным человеком

Суд рассматривал дело Александра Кривогуза, которого обвиняли в угрозах убить бывшую сожительницу, лишении ее свободы и неоднократном изнасиловании. Серьезные обвинения, не так ли? Однако обвиняемый вышел из зала суда свободным человеком, сообщает передача Reporter на Kanal 2.
36-летний Александр Кривогуз обвинялся в насильном удержании бывшей сожительницы и неоднократном принуждении жертвы к сексуальному контакту против ее воли. Кривогуз также угрожал убить женщину.
Несмотря на серьезность обвинений, суд сегодня приговорил Кривогуза к четырем годам лишения свободы условно. Защита предложила заключить судебное примирение, в ходе которого обвиняемый и его защитник согласовывают содержание обвинения и квалификацию преступления, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также достигают соглашения о виде и размере наказания, которого требует прокурор в суде.
Одной из причин, по которой обвиняемый вышел из зала суда свободным человеком, могло стать то, что преступление было совершено по отношению к его бывшей сожительнице, в квартире жертвы, в которую, по словам Кривогуза, его позвали, чтобы навестить совместного ребенка.
«Поскольку мы имеем дело с лицом, которое не имеет судимостей, то закон допускает, что обвиняемый не обязан отбывать наказание в тюрьме. Прокуратура пришла к выводу, что отсутствуют достаточные основания для того, чтобы обвиняемый отбывал наказание в тюрьме», - сказала прокурор Пыхьяской прокуратуры Эвелин Ансип-Кукк.