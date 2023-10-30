Обвиняемый в изнасиловании и угрозе убийством вышел из зала суда свободным человеком

36-летний Александр Кривогуз обвинялся в насильном удержании бывшей сожительницы и неоднократном принуждении жертвы к сексуальному контакту против ее воли. Кривогуз также угрожал убить женщину.

Несмотря на серьезность обвинений, суд сегодня приговорил Кривогуза к четырем годам лишения свободы условно. Защита предложила заключить судебное примирение, в ходе которого обвиняемый и его защитник согласовывают содержание обвинения и квалификацию преступления, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также достигают соглашения о виде и размере наказания, которого требует прокурор в суде.

Одной из причин, по которой обвиняемый вышел из зала суда свободным человеком, могло стать то, что преступление было совершено по отношению к его бывшей сожительнице, в квартире жертвы, в которую, по словам Кривогуза, его позвали, чтобы навестить совместного ребенка.