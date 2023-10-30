Цахкна: расширение ЕС является гарантией безопасности и для нас

«Война в Украине создала новые испытания, особенно для граничащих с Россией стран, - сказал Цахкна. - Сотрудничество между Эстонией и Финляндией до сих пор было успешным, но крайне важно сделать его более эффективным между ведомствами двух стран, чтобы уверенно противостоять связанным с безопасностью инцидентам. Не стоит недооценивать и важность сотрудничества в ЕС и НАТО для защиты нашей критической инфраструктуры».

Цахкна также отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины с учетом приближающейся зимы, изматывающей войны, которую ведет Россия, и восстановление Украины в целом. «Для этого необходима долгосрочная, достаточная и предсказуемая военная помощь от ЕС в целом Украине посредством Европейского фонда мира», - сказал он.