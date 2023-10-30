В день повреждения газопровода Balticconnector норвежское судно также потеряло якорь

В судоходной компании подтвердили инцидент и добавили, что это был единственный якорь танкера. По данным судоходной компании, якорная цепь танкера порвалась из-за сильного ветра в районе Коккола.

Однако, по данным издания, норвежский танкер не причастен к делу о прорыве Balticconnector, так как находился в тот момент в Ботническом заливе. Balticconnector же проходит через Финский залив.

Sten Bothnia, построенный в 2008 году, имеет длину 144 метра и ширину 23 метра. Судно идет под норвежским флагом. Порт приписки находится в Бергене.

Повреждение газопроводной трубы произошло из-за якоря

Повреждение нанес якорь, следы которого были обнаружены в ходе расследования и который сейчас поднят из воды, выяснилось на совместной пресс-конференции, организованной Центральной криминальной полицией Финляндии и Пограничной службой.

В ходе предварительного расследования Центральной криминальной полиции Финляндии установлено, что траектория движения китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear, идущего под флагом Гонконга, совпадает со временем и местом повреждения газопровода Balticconnector.