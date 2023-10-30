В день повреждения газопровода Balticconnector норвежское судно также потеряло якорь

Норвежский нефтяной танкер Sten Bothnia также потерял якорь в день разрыва газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, сообщает финское издание Ilta-Sanomat. Танкер сегодня находился в Таллинне на ремонте.
В судоходной компании подтвердили инцидент и добавили, что это был единственный якорь танкера. По данным судоходной компании, якорная цепь танкера порвалась из-за сильного ветра в районе Коккола.
Однако, по данным издания, норвежский танкер не причастен к делу о прорыве Balticconnector, так как находился в тот момент в Ботническом заливе. Balticconnector же проходит через Финский залив.
Sten Bothnia, построенный в 2008 году, имеет длину 144 метра и ширину 23 метра. Судно идет под норвежским флагом. Порт приписки находится в Бергене.
Повреждение газопроводной трубы произошло из-за якоря
Повреждение нанес якорь, следы которого были обнаружены в ходе расследования и который сейчас поднят из воды, выяснилось на совместной пресс-конференции, организованной Центральной криминальной полицией Финляндии и Пограничной службой.
В ходе предварительного расследования Центральной криминальной полиции Финляндии установлено, что траектория движения китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear, идущего под флагом Гонконга, совпадает со временем и местом повреждения газопровода Balticconnector.