Молодой политик арестован за нацистское приветствие

В полицию на 22-летнего Даниэля Халембу донесли соседи, по словам которых из штаб-квартиры студенческого братства Tuetonia Prag, к которому он принадлежит, раздавались выкрики нацистского приветствия.

Халембу арестовали всего за несколько часов до того, как он должен был получить неприкосновенность как член парламента. Он стал одним из 32 членов крайне-правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), избранных в этом году в баварский парламент.

В сентябре полиция Вюрцбурга провела рейд в помещении студенческого общества, к которому принадлежал Халемба, после того как соседи пожаловались, что оттуда доносятся выкрики нацистского приветствия «Зиг хайль», которое после Второй мировой войны находится в Германии под запретом.

Сотрудники полиции сообщили, что утверждения соседей подтвердились и что в ходе рейда они обнаружили и конфисковали запрещенные материалы.

В пятницу был выдан ордер на арест Халембы, а в понедельник утром он был задержан под Штутгартом, в земле Баден-Вюртемберг.

Сейчас он находится под следствием по подозрению в антиправительственной агитации и хранении запрещенной в Германии нацистской символики.

«Они хотят арестовать меня, используя совершенно незаконный ордер», - заявил Халемба в видеообращении, которое он опубликовал в соцсетях незадолго до ареста.

Его адвокат Дубравко Мандич также утверждает, что обвинения в адрес его подзащитного не имеют реальных оснований, а лидер фракции AfD в парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер осудила преследование Халембы как политически мотивированное.