ВИДЕО ⟩ Испанская полиция нашла более 700 килограммов кокаина в сейфе, спрятанном среди металлолома

Корабль прибыл в Испанию из Америки в конце сентября, а в контейнере на борту официально находилось 19 тонн металлолома, сообщили Reuters и AFP. При разборе контейнера полицейские обнаружили среди металлического мусора алюминиевый ящик, в котором находилось около 600 упаковок с наркотиками, каждая весом 1,2 килограмма.