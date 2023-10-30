Испанские власти изъяли 720 килограммов кокаина, который прибыл на корабле из Коста-Рики в Малагу и был спрятан в сейфе среди металлолома.
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ВИДЕО ⟩ Испанская полиция нашла более 700 килограммов кокаина в сейфе, спрятанном среди металлолома
Корабль прибыл в Испанию из Америки в конце сентября, а в контейнере на борту официально находилось 19 тонн металлолома, сообщили Reuters и AFP. При разборе контейнера полицейские обнаружили среди металлического мусора алюминиевый ящик, в котором находилось около 600 упаковок с наркотиками, каждая весом 1,2 килограмма.