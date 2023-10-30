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ВИДЕО ⟩ Испанская полиция нашла более 700 килограммов кокаина в сейфе, спрятанном среди металлолома

Postimees
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Наркотики. Фото иллюстративное.
Наркотики. Фото иллюстративное. Фото: Jorge Guerrero / AFP/ Scanpix

Испанские власти изъяли 720 килограммов кокаина, который прибыл на корабле из Коста-Рики в Малагу и был спрятан в сейфе среди металлолома.

Корабль прибыл в Испанию из Америки в конце сентября, а в контейнере на борту официально находилось 19 тонн металлолома, сообщили Reuters и AFP. При разборе контейнера полицейские обнаружили среди металлического мусора алюминиевый ящик, в котором находилось около 600 упаковок с наркотиками, каждая весом 1,2 килограмма.

В связи с инцидентом арестованы восемь человек. Двое задержанных уже были пойманы на контрабанде наркотиков в порту Альхесирас в 2018 году.

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